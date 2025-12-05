Guns N’ Roses: arrivano “Atlas” e “Nothin”, i nuovi brani che segnano il ritorno della band

I Guns N’ Roses tornano a far vibrare gli amplificatori con due nuovi attesissimi brani, “Atlas” e “Nothin”, le prime pubblicazioni ufficiali dal 2023. Due canzoni che, secondo il comunicato stampa, rappresentano pienamente le anime diverse del gruppo: “Atlas sono i Guns nella loro modalità rock più potente, mentre Nothin è più introspettiva, con diverse sfumature e una chitarra emozionante.”

L’uscita dei nuovi singoli arriva dopo un intenso 2025, anno di un tour mondiale che ha portato la band in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina. Ora, i Guns N’ Roses annunciano un nuovo e mastodontico tour per la primavera e l’estate 2026, che li vedrà tornare in Messico e Brasile, attraversare la gran parte dell’Europa — con tappe in Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Belgio e Francia — e infine approdare negli stadi di Stati Uniti e Canada. Particolarmente attesa sarà la performance al Rose Bowl di Los Angeles, un ritorno storico nella leggendaria arena dopo oltre trent’anni.

I nuovi brani, “Nothin” e “Atlas”, entreranno a far parte della scaletta dei concerti insieme ai precedenti “The General” e “Perhaps”, oltre ai grandi classici che hanno fatto la storia della band. Con già alcune apparizioni confermate in festival internazionali in Messico, Brasile e Regno Unito, il tour comprenderà 31 date complessive.

I Guns N’ Roses restano una delle formazioni più iconiche e influenti del rock americano. Il loro album di debutto, Appetite for Destruction del 1987 — inserito nel maggio 2024 nella Grammy Hall of Fame — è ancora oggi l’esordio più venduto di sempre negli Stati Uniti. Seguono gli storici Use Your Illusion I e II, entrambi sette volte disco di platino, e un catalogo che conta oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo. Tra i loro dischi di maggior successo figurano anche G N’ R Lies, The Spaghetti Incident, Greatest Hits e Chinese Democracy.

Sul fronte live, la band guidata da Axl Rose è nota per concerti-monstre di oltre tre ore che mescolano i brani più amati con rarità del repertorio. Il tour mondiale del 2024 ha toccato livelli da record, vendendo 1,3 milioni di biglietti e includendo esibizioni da headliner a Glastonbury, Hyde Park e al Power Trip di Indio, in California, accanto a nomi come AC/DC e Metallica. In precedenza, il tour *Not In This Lifetime… si era posizionato al quarto posto nella classifica dei tour più redditizi di sempre, con oltre cinque milioni di biglietti venduti.

La formazione attuale vede Axl Rose alla voce e tastiere, Slash alla chitarra solista, Duff McKagan al basso, Dizzy Reed e Melissa Reese alle tastiere, Richard Fortus alla chitarra ritmica e Isaac Carpenter alla batteria.

Con questo nuovo capitolo discografico e un tour internazionale già in preparazione, una cosa è certa: il “Nightrain” dei Guns N’ Roses continua a correre a tutta velocità.