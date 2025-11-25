Connect with us

Spettacolo

Guns N’ Roses: nuovo tour mondiale nel 2026 e due inediti in arrivo

Published

Dopo un 2025 da record, i Guns N’ Roses sono pronti a tornare sulla scena globale con un nuovo tour e due brani inediti. La band guidata da Axl Rose ha annunciato che il prossimo capitolo della loro storia prenderà il via nella primavera e nell’estate del 2026, con un fitto calendario di date tra Messico, Brasile, Europa, Stati Uniti e Canada.

Il tour includerà una tappa speciale al Rose Bowl di Los Angeles, un ritorno storico in uno degli stadi simbolo della loro carriera, dove la band non si esibisce da oltre trent’anni. L’annuncio arriva dopo il successo della tournée mondiale del 2025, che ha portato i Guns N’ Roses in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, consolidando ancora una volta il loro status di una delle rock band più iconiche e longeve della scena internazionale.

Insieme al tour, il gruppo ha svelato l’uscita di due nuovi singoli, “Nothin” e “Atlas”, disponibili dal 2 dicembre 2025. Si tratta delle prime nuove canzoni dal 2023, che si uniranno a “The General” e “Perhaps” nella scaletta dei prossimi concerti, accanto ai classici intramontabili del loro repertorio.

L’annuncio arriva a poca distanza dalla pubblicazione del cofanetto deluxe “Live Era ’87–’93”, una riedizione in edizione limitata del celebre album dal vivo con audio rimasterizzato e una nuova veste grafica. “Live Era” rappresenta uno spaccato potente dei Guns N’ Roses nei loro anni giovanili e conferma l’attualità del loro mito: allora come oggi, i GNR continuano a infiammare i palchi e ad attirare milioni di fan in tutto il mondo.

Il tour del 2026 comprenderà trentaquattro date e una leg europea che toccherà Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Belgio e Francia, prima del ritorno in Nord America. I membri del fan club ufficiale Nightrain avranno accesso prioritario alle prevendite dei biglietti, mentre ulteriori disponibilità saranno assicurate in varie fasi prima della vendita generale.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una media di 27 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i Guns N’ Roses continuano a confermarsi come la rock band statunitense più influente e riconosciuta di sempre. Il loro album di debutto del 1987, “Appetite for Destruction”, rimane una pietra miliare nella storia della musica: si tratta del “disco di debutto più venduto di sempre negli Stati Uniti” e dell’“undicesimo album più venduto di tutti i tempi” nel Paese.

La loro eredità discografica comprende anche “Use Your Illusion I e II” (entrambi sette volte platino), “G N’ R Lies” (cinque volte platino), “The Spaghetti Incident”, “Greatest Hits” e “Chinese Democracy”. Nel 2024, il gruppo è stato inoltre insignito dell’onore di entrare nella Grammy Hall of Fame per il loro album d’esordio.

I Guns N’ Roses – Axl Rose (voce, tastiere), Slash (chitarra solista), Duff McKagan (basso), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Isaac Carpenter (batteria) e Melissa Reese (tastiere) – dimostrano ancora di essere una forza irriducibile nel panorama musicale mondiale.

 

