GWM debutta in Italia con una gamma completa di SUV tecnologici e sostenibili

GWM annuncia il suo ingresso sul mercato italiano con la filiale diretta e il lancio di GWM ORA 5, seguita da nuovi SUV ibridi, elettrici e ICE.

GWM, uno dei principali produttori automobilistici indipendenti della Cina, inizia ufficialmente le proprie attività in Italia, segnando una tappa chiave nella strategia di espansione europea della compagnia. Il nuovo capitolo italiano vede una filiale locale con una rete di concessionari ufficiali, introducendo una gamma di veicoli che unisce efficienza energetica, connettività intelligente e design contemporaneo.

L'azienda si distingue per la produzione sia di SUV sia di pick-up, con risultati notevoli come 1,32 milioni di unità vendute nel 2025 e una presenza consolidata in oltre 170 mercati internazionali. GWM offre una garanzia fino a 7 anni o 150.000 km per i suoi veicoli, supportata da magazzini centralizzati per la distribuzione rapida dei ricambi in Italia ed Europa, garantendo così un servizio post-vendita completo e affidabile.

Il primo modello ad arrivare sulle strade italiane sarà GWM ORA 5, un SUV compatto dal design distintivo, dotato di un sistema ibrido tecnologicamente avanzato. Questo modello sarà disponibile anche nelle versioni con motore termico (ICE) ed elettrico (BEV), e si caratterizzerà per un pacchetto di messa a punto specifico per le esigenze dei mercati e delle strade europee.

La strategia di GWM in Italia prevede anche il lancio, entro la fine del 2026, di altri due modelli: la GWM Jolion MAX, pensata per le famiglie, e la GWM H7, progettata per gli appassionati dell'outdoor e delle avventure off-road. Questa gamma è supportata da una solida infrastruttura post-vendita, formazione tecnica certificata per concessionari e servizi di assistenza e logistica avanzati.

L'azienda adotta un approccio globale, con 13 stabilimenti tra Cina, Thailandia e Brasile, oltre a un Centro di progettazione europeo a Monaco di Baviera. La tecnologia è un punto di forza fondamentale: dalle piattaforme modulari studiate per ciascun segmento alle soluzioni di elettrificazione avanzate, come i sistemi ibridi Hi4 e Hi4-T, fino all'innovativa trasmissione DHT per la massima efficienza energetica.

L'esperienza di bordo è garantita dal sistema intelligente Coffee OS 3.0, che integra intelligenza artificiale e funzionalità di guida assistita di livello L2++, offrendo personalizzazione dell'ambiente, riconoscimento vocale avanzato e servizi OTA costantemente aggiornati.

Sotto il segno della propria missione - "su ogni terreno, con ogni tipo di propulsione e per ogni tipo di utente" - GWM si propone come nuovo protagonista di riferimento della mobilità intelligente, connessa e sostenibile anche in Italia. I piani del marchio prevedono almeno sette nuovi modelli e varianti entro la metà del 2026, coprendo tutte le principali categorie di veicoli dalla combustione interna agli ibridi plug-in fino ai modelli 100% elettrici, per offrire una scelta sempre più ampia in termini di carrozzerie e tecnologie.

Il posizionamento di GWM sul mercato italiano rappresenta una svolta significativa nel panorama automotive, offrendo nuove soluzioni per una mobilità moderna e sostenibile in linea con le aspettative dei clienti europei.