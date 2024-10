Halloween: da Prénatal la capsule di pigiami per una notte magica

Halloween si avvicina e quest’anno, anche bambine e bambini possono vivere la magia della notte più misteriosa con la nuova capsule di pigiami Prénatal. Questa linea speciale, pensata per accompagnare il riposo dei piccoli, combina il divertimento di Halloween con il comfort di capi morbidi e colorati, trasformando la notte in un’esperienza da brivido… ma sempre con stile!

Per i neonati, fino ai 9 mesi, Prénatal propone due teneri pigiami tutina in pezzo unico con babbucce coordinate. La prima versione, in bianco e nero, è decorata con simpatici disegnini di Halloween per un look dolcemente spettrale. La seconda versione, in arancione, è arricchita da una zucca stilizzata sorridente sulla maglietta, con un colletto verde che richiama il picciolo, aggiungendo un tocco di vivacità. Entrambe le opzioni offrono ai neonati un abbraccio morbido e festoso, perfetto per vivere la magia di Halloween in tutta comodità.

Per i bambini più grandi, 9 mesi – 6 anni, la collezione diventa più vivace e “spaventosa”! Le opzioni includono un pigiama nero a maniche lunghe con una stampa coordinata, dotato di pratici bottoni automatici e pantaloni bianchi e neri con disegnini allover in tinta. Nella versione femminile, la proposta si compone di una maglia a maniche lunghe arancione, impreziosita da una zucca stampata e bottoni automatici, abbinata a pantaloni neri con una fantasia allover di piccoli disegni in tinta. La vestibilità di entrambi i modelli è morbida e regolabile, grazie all’elastico in vita, per il massimo del comfort durante la notte.

I pigiami Halloween Prénatal non sono semplici capi per la notte, ma un passaporto per una ricorrenza da ricordare. Perfetti per vivere l’atmosfera della festa anche sotto le coperte, questi modelli uniscono allegria, comfort e fantasia, rendendo ogni momento, dal “dolcetto o scherzetto” al sonno, speciale e indimenticabile per tutta la famiglia.

La nuova linea di pigiami firmati Prénatal per la notte di Halloween è disponibile in tutti i punti vendita d’Italia e sul sito Prenatal