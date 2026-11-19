VIVANCO presenta Hi-Feedö, linea smart per cani e gatti con distributore di crocchette, fontanella filtrata e accessori per la toelettatura domestica.

VIVANCO lancia Hi-Feedö, una linea di accessori smart che gestisce da remoto pasti, acqua e toelettatura di cani e gatti. Il lancio è stato annunciato a Milano il 19 novembre 2026 e punta a rispondere a una domanda in forte crescita, quella di proprietari sempre più attenti al benessere dei propri animali e alla ricerca di strumenti capaci di alleggerire le attività di ogni giornata.

Il mercato del pet care sta cambiando rapidamente e la tecnologia occupa uno spazio sempre più ampio. La gamma combina connettività, funzioni intelligenti e semplicità d'uso, coprendo l'alimentazione, l'idratazione e la cura del pelo, con l'obiettivo di migliorare sia l'esperienza di chi possiede un animale sia la qualità della vita dell'animale stesso.

Il filo conduttore dell'intera linea è l'app Hi-Feedö, disponibile per smartphone iOS e Android. Attraverso il telefono è possibile controllare a distanza i dispositivi collegati, programmare i pasti e stabilire le porzioni, costruendo una routine alimentare su misura per ogni animale. Sui modelli compatibili si attivano anche la comunicazione vocale bidirezionale e il monitoraggio dell'ambiente domestico, utili per restare in contatto con il proprio pet quando si è fuori casa.

My Feedo è il distributore automatico di crocchette della gamma. Collegato via Wi-Fi, consente di fissare orari e quantità dei pasti direttamente dal telefono. Il contenitore ha una capacità di 4 litri e accoglie crocchette secche di diverse dimensioni. Una funzione di registrazione vocale permette di far ascoltare all'animale un messaggio personale al momento del pasto, così da richiamarlo con una voce familiare anche in assenza del padrone. Un sistema di chiusura di sicurezza impedisce aperture accidentali.

La versione My Feedo Cam aggiunge una telecamera Full HD con visione notturna. Il rilevamento del movimento segnala l'attività dell'animale, mentre l'audio bidirezionale permette di sentirlo e di parlargli anche a distanza. Le immagini possono essere salvate su scheda MicroSD o su servizi cloud compatibili. Il dispositivo si integra inoltre, in modo opzionale, con Amazon Alexa e Google Assistant.

Per l'idratazione c'è Acquabuddy, una fontanella smart con connessione Wi-Fi destinata a cani e gatti. Il serbatoio da 2 litri alimenta un ricircolo continuo che rende l'acqua disponibile per tutta la giornata. La filtrazione multipla, attiva 24 ore su 24, trattiene particelle, peli e altre impurità, mentre la funzione di disinfezione contribuisce a migliorarne ulteriormente la qualità. Il ricircolo favorisce anche l'ossigenazione dell'acqua.

Anche la fontanella si governa dallo smartphone, pure da remoto. L'applicazione permette di programmare gli orari di erogazione e invia notifiche quando il livello dell'acqua scende o quando il filtro va sostituito.

Sul fronte della cura del pelo la linea propone due accessori pensati per la toelettatura domestica. Pet Salon unisce in un unico apparecchio asciugapeli e spazzola, asciugando e pettinando il pelo nello stesso momento. È indicato per la maggior parte degli animali di piccola e media taglia e dispone di due livelli di regolazione del flusso d'aria.

Fluffy Buzz è invece un kit per la tosatura domestica con quattro testine e quattro pettini guida intercambiabili, utili per adattare il taglio alle diverse lunghezze del pelo. Le due velocità regolabili offrono maggiore flessibilità, mentre gli accessori in dotazione semplificano la pulizia e la manutenzione delle lame.