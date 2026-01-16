HARRY STYLES: il 6 marzo esce il suo attesissimo nuovo album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Dopo quattro anni di attesa, Harry Styles è pronto a tornare con un nuovo progetto discografico. La superstar britannica, vincitrice di numerosi GRAMMY Awards, annuncia l’uscita del suo quarto album di inediti dal titolo “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, disponibile dal 6 marzo e già preordinabile attraverso il sito ufficiale dell’artista.

L’album segna un nuovo capitolo nella carriera di Styles, che con Harry’s House aveva conquistato critica e pubblico grazie al suo sound sofisticato e sperimentale. Con Kiss All The Time. Disco, Occasionally., l’artista promette un’evoluzione sonora ancora più matura e sorprendente, riflettendo la sua capacità di reinventarsi senza perdere autenticità.

Kid Harpoon, già collaboratore di lunga data di Styles e artefice di molti dei successi precedenti, sarà il produttore esecutivo del disco. La nuova opera conterrà 12 tracce inedite, che si preannunciano come un viaggio musicale capace di fondere ritmi dance, influenze retro e la sensibilità pop che ha sempre contraddistinto il cantante.

L’attesa per il nuovo progetto è altissima. Dopo il successo planetario dei precedenti album e un tour mondiale che ha registrato sold out in ogni tappa, Harry Styles continua a consolidare la propria posizione come icona culturale e punto di riferimento nella scena musicale contemporanea.

L’annuncio segna l’inizio di un nuovo capitolo per un artista che non ha mai smesso di sorprendere. “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” non è solo un titolo evocativo, ma anche una promessa di suoni vibranti, eleganza e intensità emotiva, elementi che da sempre definiscono l’universo creativo di Styles.

L’uscita del disco, fissata per il 6 marzo 2026, sarà uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, confermando ancora una volta il carisma e la forza innovativa di un interprete in continua evoluzione.