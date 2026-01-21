Connect with us

HARRY STYLES: venerdì 23 gennaio esce “APERTURE”

Published

Il 2026 inizia nel segno di Harry Styles. L’artista britannico, vincitore di diversi GRAMMY Awards, è pronto a tornare con nuova musica: venerdì 23 gennaio uscirà in digitale e sarà in rotazione radiofonica il singolo “Aperture”, primo estratto dal suo attesissimo quarto album di inediti intitolato “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”.

L’uscita del disco è fissata per il 6 marzo 2026 e segna il ritorno di Styles dopo anni di successi internazionali e tour da record. L’album, composto da 12 nuove tracce, è già disponibile in pre-order in diverse edizioni, pensate per collezionisti e fan affezionati: CD e LP Standard acquistabili presso tutti i rivenditori, un LP nero in edizione esclusiva per Discoteca Laziale (Indie Exclusive) e un LP blu in esclusiva per La Feltrinelli (Blue Vinyl).

Come confermato nel comunicato, la produzione esecutiva del progetto è affidata a Kid Harpoon, collaboratore di lunga data dell’artista, garanzia di una direzione sonora raffinata e coerente con l’evoluzione musicale che Harry Styles ha mostrato negli ultimi anni. Sul sito ufficiale dell’artista saranno inoltre disponibili versioni in LP in edizione limitata, merchandise esclusivo e un box set speciale per celebrare la nuova era discografica.

“Aperture” apre così un nuovo capitolo nella carriera di Styles, che continua a reinventarsi con versatilità e a trovare un equilibrio tra sperimentazione sonora e fedeltà alla propria identità artistica. Se “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” manterrà le promesse suggerite dal titolo e dalle prime anticipazioni, i fan possono aspettarsi un album in cui si fondono eleganza pop, vibrazioni disco e quella sottile ironia che da sempre accompagna la cifra stilistica del cantante britannico.

“Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” si prepara dunque a essere uno degli eventi discografici più attesi del 2026. Con “Aperture”, Harry Styles sembra pronto a riaprire la finestra della sua creatività, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto del pop contemporaneo.

