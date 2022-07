Havaianas: ecco la nuova linea “Sparkle”

Tre anni fa, la meravigliosa gamma Sparkle è entrata a far parte della grande famiglia di Havaianas ed è subito diventata popolare. Il brand è felice di dare il benvenuto ai nuovi modelli di questa linea.

Sorelle delle tanto amate Slim Sparkle, Havaianas è lieta di presentare le Slim Sparkle II e III. Sinonimo di eleganza, questo sandalo, proposto in quattro tonalità, presenta delicate fascette e una suola più sottile tipica di tutti i modelli Slim. Con brillantini sgargianti sulle fascette e lungo la suola, questo classico modello farà brillare ad ogni occasione.

Le Slim Glitter II donano luminosità ai piedi. Questo modello unico è arricchito con il nuovissimo glitter lungo le fascette: anche se ti faranno sentire come una stella che brilla in cielo, i piedi vanno mantenuti per terra, quindi è naturale che questo modello disponga della famosa suola in gomma antiscivolo ultra confortevole di #havaianas.

Le Slim Glitter Neon potrebbero diventare il modello preferito di chi ama vivere fuori dall’ordinario. Questa versione evoca tutta la magia delle Slim Glitter II, aggiungendo un po’ di vivacità con i suoi originali colori fluo. Una cosa è certa: impossibile non farsi notare! Con questo paio non si corre il rischio di passare inosservati, è sicuramente il modello più da party .

Le Slim Glitter Flourish sono una novità originale che lascia senza fiato. Il meraviglioso mix di colori e texture ne fa un modello davvero unico. Le fascette traslucide risplendono grazie ai glitter Havaianas, continuando a offrire l’elevato comfort di sempre.