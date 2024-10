Heihachi Mishima torna in TEKKEN 8: il terzo DLC porta il roster a 35 personaggi

Heihachi Mishima fa il suo ritorno trionfale in TEKKEN 8, portando con sé un’espansione entusiasmante del gioco che sicuramente entusiasmerà i fan della serie. Con un roster di ben 35 giocatori, questo terzo DLC del Character Year 1 Pass offre una straordinaria varietà di personaggi tra cui scegliere.

Heihachi, il King of Iron Fist apparentemente morto alla fine di TEKKEN 7, è tornato con uno stile evoluto appreso grazie al tempo trascorso con i monaci Tekken. Questo ritorno inaspettato aggiunge una nuova dimensione al gameplay e offre ai giocatori la possibilità di sperimentare le abilità rinnovate di uno dei personaggi più iconici della serie.

Ma le novità non finiscono qui: oltre a Heihachi, è disponibile anche per l’acquisto un nuovo scenario, il TEMPIO GENMAJI. Questo ambiente offrirà ai giocatori una nuova location in cui sfidarsi e mettere alla prova le proprie abilità di combattimento.

Il gioco presenta anche interessanti aggiunte gratuite, tra cui la nuova modalità Storia Echi dimenticati. Questa modalità parallela alla storia principale di TEKKEN 8 segue da vicino le vicende di Eddy, Lidia e Heihachi, fornendo dettagli cruciali su come Heihachi sia riuscito a sopravvivere al destino che sembrava averlo colpito in TEKKEN 7. Inoltre, Eddy, Lidia e Heihachi sono giocabili anche per chi non possiede i personaggi, ampliando così l’esperienza di gioco per tutti i giocatori.

Tra le nuove funzionalità introdotte, spiccano la possibilità di inserire qualsiasi personaggio nel menu principale di TEKKEN 8 e la modalità di allenamento online con gli amici nella Lounge di combattimento di TEKKEN. Queste opzioni offrono agli utenti la flessibilità di personalizzare la propria esperienza di gioco e di mettersi alla prova contro amici e avversari da tutto il mondo.

Inoltre, è stato presentato il nuovo TEKKEN Fight Pass, che include una collaborazione con NIKE. Questo partenariato offre agli appassionati di TEKKEN la possibilità di immergersi ancora di più nell’universo del gioco attraverso contenuti speciali e unici.

L’uscita di TEKKEN 8 è un evento imperdibile per tutti gli appassionati della serie, che potranno godere di nuovi personaggi, scenari, modalità e funzionalità che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di gioco. Quindi, preparatevi a sfidare i vostri amici e a dimostrare chi è il vero campione del King of Iron Fist Tournament!