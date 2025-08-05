Connect with us

Heineken e Formula 1: una partnership dedicata al consumo responsabile

Heineken rinnova il suo impegno come Global Partner del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025, confermando la sua presenza dal 5 al 7 settembre all’Autodromo di Monza con l’obiettivo di promuovere il consumo responsabile con Heineken 0.0, la sua birra analcolica. La collaborazione con il mondo della Formula 1 continua a essere il palcoscenico ideale per la diffusione di iniziative di sensibilizzazione verso il consumo responsabile.

Quest’anno Max Verstappen, quattro volte Campione del Mondo di F1, torna a essere il volto della campagna digitale “When You Drive, Never Drink“, attiva fino al 21 settembre in Italia. Con il suo caratteristico tono ironico, Verstappen invita a scegliere la sobrietà alla guida, sottolineando che il miglior guidatore è chi non consuma alcol, a meno che non si tratti di una Heineken® 0.0. “È importante che chi sceglie di non bere alcolici possa sentirsi pienamente parte dell’atmosfera e dell’energia dello sport,” commenta Verstappen. “Che si stia guidando, puntando alla massima performance o semplicemente non si abbia voglia di consumare alcolici, non serve alcuna giustificazione.”

La preferenza per le birre analcoliche è in crescita, una tendenza che si riscontra in modo evidente tra i fan della Formula 1. Secondo un’indagine globale di Heineken®, oltre il 56% degli appassionati di F1 consuma regolarmente birra analcolica, un dato che supera di gran lunga il 43% registrato nella popolazione generale. La campagna riflette un cambiamento culturale sempre più marcato, con un aumento delle preferenze per le opzioni analcoliche tra le donne e i giovani della GenZ.

L’impegno di Heineken nella promozione del consumo responsabile è testimoniato anche dall’importante investimento in comunicazione dedicato a questo tema, con una crescita di oltre il 50% rispetto al 2024. “Crediamo che lo sport abbia il potere di ispirare comportamenti responsabili, e con il nostro brand vogliamo guidare questo cambiamento”, ha dichiarato Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia. “Attraverso la Formula 1 ci impegniamo a promuovere una cultura della moderazione consapevole, senza togliere nulla all’esperienza dei fan.”

 

