Honda amplia la famiglia Hornet: arriva la nuova CB1000 Hornet e la versione SP

Nel 2023, con il lancio della CB750 Hornet, Honda ha riportato in Europa un nome iconico, destinato a ridefinire il segmento delle naked. Questo modello ha conquistato immediatamente il pubblico grazie a un perfetto mix di linee aggressive, potenza entusiasmante e agilità sorprendente, tanto da diventare la naked più venduta in Europa al suo debutto.

Fedele a questa filosofia, Honda ha poi presentato nel 2024 la CB500 Hornet, una versione rivolta ai possessori di patente A2, mantenendo il carattere vivace tipico della serie. Ora, nel 2025, la famiglia Hornet si arricchisce ulteriormente con l’introduzione di due nuovi modelli di punta: la CB1000 Hornet e la CB1000 Hornet SP. Queste naked ad alte prestazioni completano una gamma che, con la nuova maxinaked, punta a portare l’adrenalina e il divertimento di guida a un livello ancora superiore.

Il cuore pulsante della nuova CB1000 Hornet è il motore a quattro cilindri in linea, derivato dalla CBR1000RR Fireblade 2017-2019. Questo propulsore è capace di erogare 152 CV a 11.000 giri/min e una coppia di 104 Nm a 9.000 giri/min, garantendo accelerazioni mozzafiato e una risposta fulminea, grazie anche a un cambio a rapportatura corta. Il nuovo telaio perimetrale, progettato per garantire la massima precisione di guida, insieme alla forcella Showa SFF-BP regolabile e all’impianto frenante di alta qualità con pinze Nissin ad attacco radiale, assicura stabilità e controllo, sia in città che sulle strade tortuose.

La CB1000 Hornet si distingue per il suo look aggressivo e moderno, caratterizzato dal doppio faro a LED compatto e un serbatoio ampio e muscoloso. Le linee nette si assottigliano verso la parte posteriore, conferendo alla moto un aspetto dinamico e slanciato. Il telaio completamente nero e il telaietto posteriore a traliccio contribuiscono non solo alla rigidità strutturale ma anche a un design accattivante e curato nei dettagli.

Tecnologia all’avanguardia

Nonostante il suo aspetto minimalista, la CB1000 Hornet nasconde tecnologie avanzate come il Throttle By Wire, che permette di scegliere tra 5 Riding Mode, tre preimpostati e due personalizzabili, regolando potenza, freno motore e controllo di trazione. Il display TFT a colori da 5” offre connettività Honda RoadSync per smartphone, migliorando l’esperienza di guida, mentre il sistema ESS (Emergency Stop Signal) assicura visibilità in caso di frenata d’emergenza.

Per chi cerca un’esperienza di guida ancora più estrema, Honda propone la versione CB1000 Hornet SP, che spinge le prestazioni oltre i limiti. Grazie all’aggiunta della valvola di scarico RC, la potenza sale a 157 CV e la coppia a 107 Nm, regalando un’esperienza di guida più incisiva. La SP è dotata di componenti di alto livello, come il monoammortizzatore Öhlins TTX36, il quickshifter di serie e le pinze freno Brembo Stylema a fissaggio radiale, soluzioni tipicamente riservate alle supersportive.

Per il 2025, Honda offre una gamma di colorazioni distintive per i nuovi modelli. La CB1000 Hornet sarà disponibile nelle varianti: Grand Prix Red, Mat Iridium Gray Metallic, Pearl Glare White. Mentre la CB1000 Hornet SP potrà essere scelta nella versione: Mat Ballistic Black Metallic, con ruote in Desert Gold Metallic, foderi forcella e grafiche in oro.