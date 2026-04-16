HONDA DAY torna a Vallelunga: passione, pista e novità il 13 giugno 2026

L'HONDA DAY torna protagonista all'Autodromo di Vallelunga sabato 13 giugno 2026 per una quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente. Gli appassionati potranno vivere una giornata immersiva nel mondo Honda tra turni in pista, test ride con i modelli sportivi della gamma e attività esperienziali pensate per entusiasmare motociclisti di ogni livello.



L'evento è aperto a tutti e prevede la possibilità di scendere sul circuito con la propria moto oppure di provare le ultime novità del brand dell'Ala. Nel paddock sarà disponibile un programma gratuito di iniziative, che comprende demo ride con l'Honda Live Tour, corsi dedicati ai neofiti e un Electric Tour riservato al mondo elettrico.



Grande attesa per il tentativo di record con una spettacolare parata di scooter Honda in pista, uno dei momenti clou previsti in calendario. Ospiti d'eccezione saranno il Team Castrol Honda LCR MotoGP insieme a partner sportivi di altissimo profilo che contribuiranno a rendere la giornata un appuntamento imperdibile.



Non mancherà lo spazio per tutte le divisioni Honda e per la storia del brand, con un'area dedicata all'Heritage e in particolare alle iconiche moto dell'Honda Classic.



Una giornata unica per celebrare la passione motociclistica e vivere da vicino le emozioni del marchio Honda, tra velocità, innovazione e tradizione.