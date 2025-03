Honda Forza 750 2025: il massimo del comfort con gli accessori Kappa

Quest’anno la famiglia di scooter FORZA di Honda celebra il suo 25° anniversario e, per l’occasione, la casa giapponese ha presentato una versione aggiornata del suo top di gamma. Il Forza 750, nella versione 2025, si distingue per un design rinnovato, prestazioni elevate, comfort ottimale e un ricco pacchetto tecnologico. Per esaltare ulteriormente le sue doti, Kappa ha sviluppato una serie di accessori che trasformano questo scooter in un vero e proprio GT, ideale anche per i viaggi più lunghi.

Kappa ha realizzato tre attacchi posteriori per il bauletto, compatibili con i sistemi MONOKEY o MONOLOCK: KR1186, KR1188 e KZ1186. Inoltre, è disponibile il portavaligie laterali KLX1186, che, con l’ausilio del kit 01RKITK, può essere trasformato in un sistema di fissaggio a sgancio rapido. Tuttavia, per il montaggio di questo portavaligie è necessario abbinarlo al supporto posteriore KR1188 o al portapacchi originale Honda.

Per chi desidera il massimo della capacità di carico, Kappa propone un tris di valigie composto dal top-case K4900 Monokey da 49 litri, capace di ospitare due caschi modulari e realizzato con il 30% di materiale riciclato. Il design essenziale si abbina perfettamente alle linee del Forza 750 e presenta un inserto stampato in due varianti di colore, riducendo così le fasi di verniciatura. Le valigie laterali K33N, con una capacità di 33 litri ciascuna, sono resistenti all’acqua e progettate per integrarsi al meglio con il design dello scooter. Il sistema di aggancio Monokey Side, il supporto inclinato e i punti di fissaggio a “slitta” migliorano l’aerodinamica e riducono l’ingombro laterale.

Oltre alle valigie, Kappa ha sviluppato una gamma di accessori che migliorano ulteriormente l’esperienza di guida. Tra questi, il parabrezza trasparente 1211DTK, da abbinare agli attacchi D1211KITK, la protezione per il radiatore in acciaio inox verniciato nero (KPR1156), il parafango posteriore in ABS nero (KMG1156), il supporto RM1156KITK per il montaggio del paraspruzzi universale KRM02 e il kit viteria 01VKITK per lo Smart Mount RC KS904B, un adattatore per smartphone da fissare sulla vaschetta dell’olio freno/frizione.