HONOR CHOICE Folding E-Bike ADO Air 20 Pro: la mobilità urbana si piega alla tecnologia

HONOR debutta nel mondo delle biciclette elettriche pieghevoli con la nuova HONOR CHOICE Folding E-Bike ADO Air 20 Pro, pensata per rendere gli spostamenti urbani più semplici, smart e sostenibili. Il nuovo modello unisce praticità e innovazione tecnologica, portando l'esperienza della mobilità urbana e degli spostamenti quotidiani a un livello superiore.

Il cuore della nuova e-bike è il motore posteriore BAFANG H700 da 250W, abbinato a un cambio automatico interno a due velocità. In partenza o in salita, la bicicletta seleziona automaticamente il rapporto più corto, offrendo maggiore coppia e reattività. Quando la velocità cresce, passa al rapporto superiore per una pedalata fluida e piacevole, eliminando la sensazione di pedalata a vuoto tipica di molte monomarcia. L'esperienza di guida è completata da un sensore di coppia bilaterale che rileva la pressione esercitata su entrambi i pedali in pochi millisecondi, riducendo al minimo i ritardi nell'assistenza e garantendo una pedalata naturale.

La trasmissione a cinghia in fibra di carbonio sostituisce la tradizionale catena, offrendo silenziosità, resistenza alla ruggine e manutenzione praticamente nulla fino a 10.000 km. Tra i principali punti di forza spiccano la forcella anteriore ammortizzata e bloccabile, per assorbire buche e pavé urbano, e i freni a disco idraulici da 160 mm anteriori e posteriori, precisi e affidabili anche sotto la pioggia.

L'autonomia non delude: la batteria rimovibile agli ioni di litio da 370 Wh garantisce fino a 100 km con una sola ricarica. La posizione integrata nel reggisella mantiene pulito il design e facilita la ricarica.

L'interfaccia utente si affida a un display IPS a colori da 2,4" con protezione IPX7, che mostra velocità, chilometraggio, modalità e livello della batteria. Il sistema di avvio tramite NFC permette di accendere la bici semplicemente avvicinando la card fornita nella confezione. Grazie all'app dedicata ADO EBIKE, gli utenti possono impostare modalità di guida, consultare la navigazione su mappa, monitorare i dati delle uscite e aggiornare firmware e Bluetooth in modo intuitivo.

HONOR CHOICE Folding E-Bike ADO Air 20 Pro pesa circa 21 kg e si piega in tre semplici passaggi in appena 10 secondi, riducendo l'ingombro a 900 × 430 × 670 mm. Questo rende la bici facile da trasportare sui mezzi pubblici, in auto o da riporre anche in appartamenti di piccole dimensioni. La dotazione è completata da portapacchi posteriore, parafanghi in alluminio, luce posteriore con indicatori di direzione per la sicurezza e pneumatici da 20 × 1,95" con bande riflettenti.

Il prezzo di lancio fissato è di 1.699 euro, ma fino all'8 novembre sarà possibile acquistare la bici al prezzo promozionale di 1.499 euro, grazie a sconti Early Bird e iniziative riservate ai clienti. Sono previsti coupon dedicati sia ai nuovi utenti che ai clienti già fidelizzati, oltre alla possibilità di restituzione gratuita entro 14 giorni senza obbligo di motivazione.

HONOR conferma così il suo impegno verso un ecosistema tecnologico che si integri perfettamente nella vita quotidiana, rispondendo concretamente alle esigenze della mobilità urbana e orientato all'interconnessione fra dispositivi smart. Qualità, innovazione e affidabilità guidano questo approccio, che trova espressione nella nuova e-bike pieghevole.