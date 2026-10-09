Hot Wheels Infinite Rush porta le corse arcade in nuovi mondi con oltre 150 veicoli

Hot Wheels Infinite Rush espande il divertimento delle corse arcade con isole tematiche, oltre 150 veicoli, modalità multiplayer e Track Builder.

Hot Wheels Infinite Rush è ormai realtà e promette di rivoluzionare l'esperienza delle corse arcade per i fan di tutte le età. Lanciato il 10 settembre 2026, il gioco abbandona le tradizionali piste arancioni per introdurre un mondo dinamico progettato secondo la caratteristica scala e lo stile del marchio Hot Wheels.

I giocatori potranno esplorare quattro isole a tema, spaziando da ambientazioni diverse e saltando da un ambiente all'altro. L'azione non si limita alle corse: sarà possibile abbattere ostacoli, andare alla ricerca di oggetti collezionabili nascosti e costruire avventure personalizzate combinando gare ad alta velocità ed esplorazione libera.

La varietà dei veicoli rappresenta uno dei punti di forza del titolo. Sono presenti quattro classi di veicoli distinte, ognuna con maneggevolezza e sistemi di potenziamento unici. In questo modo, ogni giocatore potrà trovare la Hot Wheels perfetta per affrontare le sfide delle isole e far crescere la propria collezione, che supera i 150 modelli disponibili.

Combinando la collezione di veicoli, un'ampia personalizzazione, una modalità multigiocatore competitiva e un potente Track Builder, HOT WHEELS Infinite Rush offre un'esperienza di corse arcade completa per i fan di Hot Wheels di tutte le età.

Dal lancio globale, il titolo ha già ricevuto ampi riconoscimenti dalla critica internazionale, come evidenziato dal nuovo trailer dedicato ai giudizi positivi.

Hot Wheels Infinite Rush è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X, oltre che su PC tramite Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store. Tutto questo rende il nuovo capitolo un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati del genere in cerca di velocità e creatività in un universo senza limiti.