Hot Wheels trasforma la CLA in un’auto giocattolo di grandi dimensioni

Un nuovo capitolo si aggiunge alla serie di collaborazioni firmate Hot Wheels, il marchio che da decenni ispira la passione automobilistica di milioni di persone nel mondo. Questa volta, il celebre produttore di modellini in scala unisce le forze con Mercedes-Benz per dare vita a un progetto che fonde arte, innovazione e spirito ludico: la Mercedes-Benz CLA “Play Beyond Limits”, un’opera d’arte unica che celebra il gioco come motore di creatività e progresso.

Presentata presso l’officina Race Service di Los Angeles, la vettura è stata al centro di un evento esclusivo che ha trasformato lo spazio in un autentico parco giochi per appassionati di auto. L’installazione, caratterizzata da proporzioni esagerate, colori vibranti e un design ispirato al DNA Hot Wheels, rappresenta una reinterpretazione visionaria del concetto di automobile, dove il gioco incontra la tecnologia e l’immaginazione non conosce confini.

In perfetta coerenza con lo spirito del progetto, questa creazione artistica ha fatto parte anche dell’Hot Wheels Legends Tour a El Segundo, il tour internazionale che celebra le auto più straordinarie nate dall’immaginazione di designer, artisti e appassionati.

Il motto “Play Beyond Limits” incarna il cuore della collaborazione tra Hot Wheels e Mercedes-Benz. L’obiettivo è quello di ispirare persone di tutte le età a non smettere mai di giocare, perché giocare significa liberare il proprio potenziale, stimolare la creatività e alimentare l’innovazione. Non è un caso che molti amanti dei motori abbiano scoperto la loro passione proprio grazie a un modellino Hot Wheels in scala 1:64, simbolo di sogni che prendono forma e velocità.

Accanto all’opera d’arte, Hot Wheels presenta anche una speciale auto giocattolo ispirata alla Mercedes-Benz CLA “Play Beyond Limits”, che porta nel mondo del collezionismo un nuovo oggetto del desiderio per fan e appassionati. Questa edizione limitata racchiude tutta l’essenza del design Mercedes-Benz e lo spirito audace di Hot Wheels, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice gioco: un omaggio alla libertà di immaginare senza confini.