Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva

Hyundai presenta i20 N Line Carbon, un’edizione speciale a tiratura limitata di soli 500 esemplari del modello pensata per esaltare il lato più sportivo e coinvolgente della compatta di segmento B.

Frutto dell’evoluzione della recente i20 N Line introdotta lo scorso anno, questa special edition rappresenta il tributo a una delle configurazioni più apprezzate dai fan del Brand e celebra i 10 anni della nascita del brand N, dedicato alle performance e all’emozione alla guida. Hyundai i20 N Line Carbon si rivolge a chi cerca emozioni autentiche al volante, un’estetica distintiva e un senso di appartenenza alla community Hyundai più dinamica e appassionata.

Hyundai i20 N Line Carbon eleva il look sportivo dell’allestimento N Line – con cerchi in lega da 17″ dal design dedicato, paraurti sportivi, inserti specifici N Line, doppio terminale di scarico cromato e interni sportivi – rendendolo ancora più accattivante attraverso dettagli in carbon look. Il trattamento estetico dell’edizione speciale prevede infatti la personalizzazione attraverso un rivestimento effetto carbonio di elevata qualità di calotte degli specchi retrovisori, elementi dei paraurti anteriore e posteriore, minigonne laterali e antenna a pinna di squalo.

Hyundai i20 N Line Carbon offre inoltre di serie il tetto a contrasto in colore nero e la vernice micalizzata per la carrozzeria a scelta tra Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red, per un carattere ancora più deciso.

L’abitacolo presenta dettagli e finiture in rosso, come le cuciture a contrasto e l’inserto sulla razza centrale del volante in pelle traforata con design dedicato, affiancato dal pomello del cambio in pelle e dai sedili sportivi dal look esclusivo. La pedaliera antiscivolo in metallo, le maniglie interne dark metal e lo specchio retrovisore elettrocromico (ECM) aggiungono ulteriori tocchi di raffinatezza sportiva. Completano l’ambiente le luci ambiente LED personalizzabili e le luci LED su plafoniera e alette parasole, mentre i tappetini N Line con finiture rosse rafforzano il senso di esclusività.

Sotto il cofano il motore 1.0 T-GDI da 100 CV con sound sportivo, disponibile in abbinamento al cambio manuale a 6 marce o all’automatico 7 DCT con paddle shift al volante, garantisce prontezza e piacere di guida.

Come tutte le i20, questa special edition presenta tutti gli elementi di sicurezza, connettività e praticità tipici della gamma “i” di Hyundai. Tra le dotazioni principali figurano il climatizzatore automatico, il cluster digitale Supervision da 10.25″, e il sistema multimediale touch da 10.25″ con navigazione, retrocamera, connettività Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA e telematica Bluelink per il controllo del veicolo da remoto. Hyundai i20 N Line Carbon offre inoltre un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida da segmento superiore, che include tra gli altri il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) e il Lane Following Assist (LFA). A bordo, porte USB di tipo C, sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G.

Con un vantaggio cliente stimato di oltre 2.000 euro in termini di dotazioni rispetto alla versione N Line standard, i20 N Line Carbon è proposta a un prezzo di listino da 25.990 euro.