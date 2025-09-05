Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva

Published

Hyundai presenta i20 N Line Carbon, un’edizione speciale a tiratura limitata di soli 500 esemplari del modello pensata per esaltare il lato più sportivo e coinvolgente della compatta di segmento B.

Frutto dell’evoluzione della recente i20 N Line introdotta lo scorso anno, questa special edition rappresenta il tributo a una delle configurazioni più apprezzate dai fan del Brand e celebra i 10 anni della nascita del brand N, dedicato alle performance e all’emozione alla guida. Hyundai i20 N Line Carbon si rivolge a chi cerca emozioni autentiche al volante, un’estetica distintiva e un senso di appartenenza alla community Hyundai più dinamica e appassionata.

Hyundai i20 N Line Carbon eleva il look sportivo dell’allestimento N Line – con cerchi in lega da 17″ dal design dedicato, paraurti sportivi, inserti specifici N Line, doppio terminale di scarico cromato e interni sportivi – rendendolo ancora più accattivante attraverso dettagli in carbon lookIl trattamento estetico dell’edizione speciale prevede infatti la personalizzazione attraverso un rivestimento effetto carbonio di elevata qualità di calotte degli specchi retrovisori, elementi dei paraurti anteriore e posteriore, minigonne laterali e antenna a pinna di squalo.

Hyundai i20 N Line Carbon offre inoltre di serie il tetto a contrasto in colore nero e la vernice micalizzata per la carrozzeria a scelta tra Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red, per un carattere ancora più deciso.

L’abitacolo presenta dettagli e finiture in rosso, come le cuciture a contrasto e l’inserto sulla razza centrale del volante in pelle traforata con design dedicato, affiancato dal pomello del cambio in pelle e dai sedili sportivi dal look esclusivo. La pedaliera antiscivolo in metallo, le maniglie interne dark metal e lo specchio retrovisore elettrocromico (ECM) aggiungono ulteriori tocchi di raffinatezza sportiva. Completano l’ambiente le luci ambiente LED personalizzabili e le luci LED su plafoniera e alette parasole, mentre i tappetini N Line con finiture rosse rafforzano il senso di esclusività.

Sotto il cofano il motore 1.0 T-GDI da 100 CV con sound sportivo, disponibile in abbinamento al cambio manuale a 6 marce o all’automatico 7 DCT con paddle shift al volante, garantisce prontezza e piacere di guida.

Come tutte le i20, questa special edition presenta tutti gli elementi di sicurezza, connettività e praticità tipici della gamma “i” di Hyundai. Tra le dotazioni principali figurano il climatizzatore automatico, il cluster digitale Supervision da 10.25″, e il sistema multimediale touch da 10.25″ con navigazione, retrocamera, connettività Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA e telematica Bluelink per il controllo del veicolo da remoto. Hyundai i20 N Line Carbon offre inoltre un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida da segmento superiore, che include tra gli altri il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) e il Lane Following Assist (LFA). A bordo, porte USB di tipo C, sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G.

Con un vantaggio cliente stimato di oltre 2.000 euro in termini di dotazioni rispetto alla versione N Line standard, i20 N Line Carbon è proposta a un prezzo di listino da 25.990 euro.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

Toyota e Mazda sperimentano sistemi di accumulo con batterie EV

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: rivoluzione del SUV premium

Motori

CUPRA svela la nuova Raval all’IAA di Monaco

Società

“QUARTA REPUBBLICA”: prosegue l’inchiesta sul business dei video rubati attraverso telecamere private

Motori

Nuova Porsche 911 Turbo S 2025: debutta la sportiva di serie più potente di sempre

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Motori

Tesla: un milione di Powerwall installati in tutto il mondo

Motori

Pandora Talisman: la nuova collezione che unisce simboli antichi e identità personale

Spettacolo

Elettra Lamborghini torna alla ribalta con il nuovo singolo spagnolo “MIAW WAU”

Motori

Hyundai lancia “UNPLUGGED”: il primo videoclip musicale al mondo girato con le telecamere di bordo

Tecnologia

Amazfit T-Rex 3 Pro: lo smartwatch per trail runner e sportivi estremi

Spettacolo

TIZIANO FERRO: è finalmente uscito il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “LE VOCALI”

Sport

Milestone e MotoGP: Jorge Martín indosserà un casco disegnato da un fan al GP di Catalogna

Moda

Lancia al fianco di Eberhard & Co. al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025

Tecnologia

Motorola presenta la nuova gamma edge e moto g al Lenovo Innovation World

Spettacolo

Eugene Levy ritorna su Apple TV+ con “In viaggio con Eugene Levy” il 19 settembre

Spettacolo

Romina Falconi porta il suo “Rottincuore Live” a Roma e Milano

Motori

Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva

Motori

Volkswagen lancia la ID. Polo: il futuro elettrico parte dai nomi storici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: rivoluzione del SUV premium

Mercedes-Benz presenta la nuova GLC elettrica, un modello destinato a segnare un punto di svolta nella storia del marchio e dell’intero segmento dei SUV...

34 minuti ago

Motori

CUPRA svela la nuova Raval all’IAA di Monaco

CUPRA ha scelto l’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera per presentare in anteprima la versione camuffata della nuova CUPRA Raval, la futura auto...

3 ore ago

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Driver, la rete di punti vendita e assistenza specialisti del marchio Pirelli, ha raggiunto un traguardo storico: oltre 500 centri in Italia. Un risultato...

3 giorni ago

Motori

Tesla: un milione di Powerwall installati in tutto il mondo

Tesla ha raggiunto un traguardo storico: 1 milione di Powerwall installati in tutto il mondo. La notizia, annunciata dall’azienda di Elon Musk, segna un...

3 giorni ago