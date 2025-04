Hyundai: INSTER eletta World Electric Vehicle 2025

Grande successo per Hyundai INSTER, che si è aggiudicata il prestigioso titolo di World Electric Vehicle 2025. L’annuncio è avvenuto oggi durante la cerimonia dei World Car Awards 2025, tenutasi nell’ambito del New York International Auto Show (NYIAS). Questo importante riconoscimento celebra l’eccezionale valore di INSTER nel competitivo segmento dei veicoli elettrici e sottolinea la leadership di Hyundai nell’innovazione della mobilità sostenibile.

INSTER, l’inedito City-SUV di Hyundai, reinterpreta in chiave moderna e innovativa la mobilità urbana. Il veicolo si distingue per un design distintivo e all’avanguardia, dimensioni ideali per la città ma con una sorprendente spaziosità interna e una qualità di guida tipica di vetture di segmenti superiori. A completare il quadro, dotazioni di tecnologia e sicurezza avanzate garantiscono un’esperienza di guida all’insegna del comfort e della protezione.

Il cuore di INSTER è un powertrain 100% elettrico che promette un’autonomia ai vertici della categoria. Disponibile con due livelli di potenza, 97 CV o 115 CV, e due tagli di batteria, 42 kWh o 49 kWh, INSTER offre un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Il modello vanta un’autonomia che raggiunge fino a 370 km nel ciclo combinato WLTP e ben 518 km nella guida urbana (WLTP). La ricarica rapida in corrente continua (DC) è di serie e consente di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in soli 30 minuti, offrendo praticità e flessibilità nell’utilizzo quotidiano.

Questo significativo risultato segna il quarto anno consecutivo in cui un modello Hyundai primeggia in una o più categorie dei World Car Awards, confermando la costante leadership del marchio coreano nell’innovazione del settore automobilistico. Nel 2024, infatti, Hyundai IONIQ 5 N è stata insignita del titolo di World Performance Car, mentre IONIQ 6 e IONIQ 5 hanno conquistato, rispettivamente nel 2023 e nel 2022, i prestigiosi riconoscimenti di World Car of the Year, World Electric Car of the Year e World Car Design of the Year. Il premio World Electric Vehicle 2025 per Hyundai INSTER non fa che consolidare ulteriormente la posizione di Hyundai come protagonista nel panorama della mobilità elettrica globale.