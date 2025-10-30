Hyundai: INSTEROID esordice nel gioco di drifting Japanese Drift Master

L’innovazione firmata Hyundai fa il suo ingresso nel mondo virtuale dei videogiochi di corse. La casa automobilistica sudcoreana ha presentato INSTEROID, la sua concept car avanguardistica, nel gioco di drifting JDM: Japanese Drift Master. Questa mossa rappresenta un passo significativo nell’intersezione tra mobilità e cultura videoludica.

Il debutto di INSTEROID non è passato inosservato: l’annuncio è stato fatto al Japanese Mobility Show, dove la versione reale del veicolo si è affiancata alla sua controparte virtuale, creando un’esperienza immersiva senza precedenti per gli spettatori. Hyundai ha colto l’occasione per mettere in evidenza il suo approccio innovativo nel dialogare con le generazioni native digitali, sottolineando lo spirito audace di INSTEROID che si ispira all’energia del mondo dei videogiochi.

Con l’ingresso di INSTEROID, Hyundai diventa il primo marchio a portare un modello elettrico nella dimensione open-world di Japanese Drift Master. Gioco di corse sviluppato da Gaming Factor, JDM è noto per la sua modellazione iperrealistica e il design stradale autentico giapponese. La collaborazione vedrà anche l’inclusione di altri modelli Hyundai come IONIQ 5 e INSTER come veicoli NPC, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco.

Per celebrare l’integrazione di INSTEROID nel gioco, Hyundai ha organizzato l’esclusivo evento “INSTEROID Night” in Giappone. Media e influencer hanno avuto l’opportunità di esplorare in anteprima la concept car e la sua versione virtuale, suscitando entusiasmo tra gli appassionati di auto e videogiochi. Presentato in anteprima anche alla gamescom 2025, Hyundai continua a dimostrare il suo impegno nel mondo del gaming, riconoscendolo come un linguaggio universale per dialogare con le nuove generazioni.

“Il debutto in-game di INSTEROID in JDM: Japanese Drift Master ha messo in mostra il suo design all’avanguardia e le sue caratteristiche prestazionali, offrendo al contempo al pubblico nativo digitale un’esperienza immersiva” – ha affermato Sungwon Jee, Senior Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai. “Con la presenza del nostro concept nel mondo delle corse di virtual drifting, stiamo ridefinendo il modo in cui mobilità e gioco si intersecano per ispirare il futuro, un passo coraggioso nella nostra strategia di content marketing per creare una connessione con il Brand e coinvolgere i consumatori più giovani attraverso una narrazione esperienziale”.

Hyundai, che aspira a diventare fornitore di soluzioni di mobilità smart attraverso la vision ‘Progress For Humanity’, continua a consolidare la sua presenza nel mondo videoludico, promuovendo esperienze digitali innovative e significative per il suo pubblico. Con INSTEROID e altre collaborazioni, l’azienda esplora nuove frontiere nell’integrazione della tecnologia e cultura automobilistica nel gaming.