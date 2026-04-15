Hyundai IONIQ: innovazione e creatività ridefiniscono la mobilità elettrica

Creatività e innovazione si fondono nella gamma elettrica Hyundai IONIQ, una serie di modelli che interpreta la vision del brand per una mobilità sempre più intuitiva, efficiente e accessibile a tutti. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione, istituita dalle Nazioni Unite, IONIQ si conferma come simbolo di design d'avanguardia al servizio dell'esperienza di guida. Per Hyundai, creatività e innovazione non sono solo concetti, ma un vero e proprio metodo di lavoro centrato sulle persone. La tecnologia si trasforma in uno strumento chiave, utile solo se rende la mobilità più semplice, fluida e personalizzata, portando soluzioni concrete nella vita quotidiana degli utenti.



La gamma IONIQ si sviluppa sulla piattaforma E-GMP e spicca per l'architettura a 800 V, che consente ricariche rapidissime: dal 10% all'80% in soli 18 minuti con caricabatterie da 350 kW (in condizioni ottimali). Questo facilita la transizione all'elettrico, riducendo tempi e stress anche nei viaggi più lunghi.



Tra i modelli di punta, IONIQ 5 ha segnato una svolta nella nuova era elettrica, diventando manifesto della filosofia Hyundai: "sviluppo di soluzioni concrete capaci di migliorare la vita delle persone e contribuire a costruire un futuro migliore". IONIQ 6 incarna invece l'innovazione tecnologica con linee da streamliner e offre un'inedita versione N Line più sportiva, puntando su comfort evoluto e piacere dinamico per tutti gli occupanti.



Il SUV IONIQ 9 porta la mobilità a zero emissioni verso nuovi standard di qualità e abitabilità, offrendo un ambiente lounge rilassato, ideale per le lunghe percorrenze e la condivisione. In parallelo, Hyundai si distingue nel segmento delle alte prestazioni elettriche con i modelli IONIQ 5 N e IONIQ 6 N, sintesi di know-how motorsport, tecnologia e piacere di guida. Entrambi i modelli hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti: IONIQ 6 N è stata eletta "World Performance Car" ai World Car Awards 2026, dopo il premio analogo vinto da IONIQ 5 N nel 2024.



La famiglia IONIQ si amplia ulteriormente grazie all'arrivo di IONIQ 3, che sarà svelata in anteprima mondiale durante la Milano Design Week. Questa berlina compatta si propone di rendere la mobilità elettrica ancora più intuitiva, confortevole e perfetta per le esigenze quotidiane. Il modello, progettato su un equilibrio tra design, semplicità tecnologica e spaziosità, conferma un approccio centrato sulle persone e sulla facilità d'uso.



Hyundai, fondata nel 1967 e con una presenza globale consolidata, si posiziona oggi tra i maggiori marchi automobilistici mondiali. Nel 2025 il brand è salito al 30° posto nella classifica "Best Global Brands", con un valore di 24,6 miliardi di dollari. L'azienda, attraverso la vision Progress For Humanity, è l'unico costruttore a proporre una gamma green completa che include motorizzazioni elettriche, ibride e a idrogeno, confermandosi protagonista della mobilità smart e sostenibile.



La gamma IONIQ, ora più ampia che mai, riunisce design, prestazioni e tecnologie avanzate per offrire un'esperienza d'uso distintiva e proiettata verso il futuro. Forma e funzione si incontrano in modo sempre più integrato, dando vita a una nuova interpretazione dell'automotive contemporaneo.