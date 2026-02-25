Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai N Vision 74: il Rolling Lab che ridefinisce le performance elettrificate

Published

Presentata nel 2022, Hyundai N Vision 74 rappresenta molto più di una semplice concept car. Si tratta di un vero Rolling Lab ad alte prestazioni firmato dal brand sportivo Hyundai N, sviluppato per testare tecnologie avanzate destinate ai futuri modelli di produzione e per esplorare nuove frontiere della mobilità a zero emissioni allo scarico. Con questo progetto, Hyundai Motor Company lancia un messaggio chiaro: il futuro delle sportive può essere elettrificato senza rinunciare al piacere di guida.

Nel panorama delle vetture ad alte prestazioni, l’elettrificazione rappresenta una sfida epocale. Hyundai N ha deciso di affrontarla con un approccio radicale attraverso i Rolling Lab, prototipi ingegnerizzati con la stessa cura dei modelli di serie e pensati come laboratori su quattro ruote. Questi veicoli consentono di raccogliere dati reali, affinare le soluzioni tecniche e trasferire le innovazioni alla gamma di produzione, ridefinendo i parametri della guida sportiva moderna.

La Hyundai N Vision 74 incarna perfettamente questa filosofia. Il design rende omaggio alla storica Hyundai Pony Coupé Concept, firmata da Giorgetto Giugiaro, reinterpretandone gli elementi chiave in chiave contemporanea. Le superfici pulite, il profilo dalle proporzioni distintive e il caratteristico montante B creano un ponte diretto tra passato e futuro.

L’estetica proietta quell’eredità nell’era dell’elettrificazione grazie a linee tese e volumi scolpiti, valorizzati dall’iconica illuminazione Parametric Pixel che conferisce alla vettura una firma luminosa immediatamente riconoscibile. Con una lunghezza di 4.952 mm, una larghezza di 1.995 mm e un’altezza di 1.331 mm, unite a un passo di 2.905 mm, la vettura esprime proporzioni scultoree e una postura da autentica sportiva.

Il cuore della N Vision 74 è una sofisticata architettura ibrida che combina un sistema fuel cell a idrogeno da 85 kW posizionato anteriormente con una batteria agli ioni di litio da 62 kWh collocata tra guidatore e passeggero. Due serbatoi di idrogeno da 2,1 kg completano il layout, permettendo un’autonomia vicina ai 600 km e tempi di rifornimento di circa cinque minuti, uno dei punti di forza della tecnologia a idrogeno.

Le prestazioni sono all’altezza della promessa sportiva: due motori posteriori indipendenti erogano complessivamente 680 CV, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi. Il sistema avanzato di torque vectoring garantisce un controllo estremamente preciso in curva, mentre il raffinato raffreddamento a tre canali integra perfettamente esigenze termiche e design.

All’interno, la Hyundai N Vision 74 mantiene una forte centralità del guidatore. L’architettura dell’abitacolo è essenziale e orientata alla performance, con un dialogo studiato tra quadro strumenti digitale e comandi analogici. Questo equilibrio crea un ponte emotivo tra heritage e innovazione, rafforzando la connessione uomo-macchina tipica della filosofia N.

Fin dal debutto della Hyundai i30 N, Hyundai N ha ridefinito il concetto di performance accessibile attraverso il claim “Never just drive”. Con la N Vision 74 questa visione evolve ulteriormente: l’elettrificazione diventa uno spazio di libertà progettuale, non un vincolo.

Attraverso i Rolling Lab, Hyundai dimostra una competenza ingegneristica capace di integrare sistemi complessi e una visione industriale orientata alla neutralità carbonica. La N Vision 74 non è soltanto una vetrina tecnologica, ma la prova concreta di come le alte prestazioni sostenibili possano diventare realtà.

In questa prospettiva, zero emissioni allo scarico e massimo divertimento non sono più concetti opposti, ma le due anime di una stessa ambiziosa direzione: quella che Hyundai sta tracciando per il futuro delle sportive elettrificate.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Senza categoria

Sayf annuncia il “Santissimo Tour”: due date imperdibili a Milano e Roma

Motori

KTM 990 RC R TRACK: la Supersport Next Gen pronta a dominare la pista

Motori

2026 sarà l’anno di CUPRA Raval: a Martorell parte la rivoluzione elettrica

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista Sanremo con “I romantici” 

Motori

Audi e Dolomiti Superski: performance e mobilità sostenibile sulle Alpi

Motori

FIAT e RDS insieme a Sanremo: amore, musica e sostenibilità

Spettacolo

Raf torna a Sanremo con “Ora e per sempre”: una ballad che racconta la forza dell’amore

Tecnologia

Potenza ed eleganza: Xiaomi sceglie Matteo Berrettini come nuovo volto per la Xiaomi 17 Series

Spettacolo

Fedez e Masini, emozione e verità a Sanremo: “Male necessario” conquista l’Ariston

Spettacolo

LEO GASSMANN: dopo l’intensa esibizione di ieri all’Ariston, esce il videoclip ufficiale del singolo “NATURALE”

Spettacolo

NAYT: è in radio e in digitale “PRIMA CHE”, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Motori

MICHELIN Anakee Adventure 2: il nuovo pneumatico che ridisegna l’avventura per le enduro stradali

Motori

MINI 1965 Victory Edition: l’icona rally torna in chiave moderna

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Hyundai N Vision 74: il Rolling Lab che ridefinisce le performance elettrificate

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI: esce il videoclip di “VOILÀ” un tripudio di colori, piume, paillettes e strass

Spettacolo

Ditonellapiaga conquista Sanremo 2026 con “Che fastidio!” e annuncia il nuovo album “Miss Italia”

Spettacolo

Serena Brancale torna all’Ariston con “Qui con me”: emozioni e maturità nella 76ª edizione di Sanremo

Motori

Renault Group rafforza il suo impegno per l’inclusione e il reinserimento nel mondo del lavoro

Motori

BYD lancia lo spot DM-i Super Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido è già realtà
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

KTM 990 RC R TRACK: la Supersport Next Gen pronta a dominare la pista

Progettata senza compromessi per l’utilizzo in circuito, la KTM 990 RC R TRACK si presenta come la nuova frontiera delle supersport dedicate alla guida...

6 ore ago

Motori

2026 sarà l’anno di CUPRA Raval: a Martorell parte la rivoluzione elettrica

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato: il 2026 segnerà l’inizio della produzione in serie della CUPRA Raval, uno dei modelli più attesi nel...

6 ore ago

Motori

Audi e Dolomiti Superski: performance e mobilità sostenibile sulle Alpi

Immersi negli scenari unici delle Dolomiti, Audi rinnova il proprio legame con il territorio alpino con un’iniziativa che unisce sport, innovazione e rispetto per...

6 ore ago

Motori

FIAT e RDS insieme a Sanremo: amore, musica e sostenibilità

Il legame tra FIAT e il Festival di Sanremo si rinnova con una nuova edizione di “FIAT e RDS Love Sanremo”, un’iniziativa che celebra...

7 ore ago