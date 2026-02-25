Hyundai N Vision 74: il Rolling Lab che ridefinisce le performance elettrificate

Presentata nel 2022, Hyundai N Vision 74 rappresenta molto più di una semplice concept car. Si tratta di un vero Rolling Lab ad alte prestazioni firmato dal brand sportivo Hyundai N, sviluppato per testare tecnologie avanzate destinate ai futuri modelli di produzione e per esplorare nuove frontiere della mobilità a zero emissioni allo scarico. Con questo progetto, Hyundai Motor Company lancia un messaggio chiaro: il futuro delle sportive può essere elettrificato senza rinunciare al piacere di guida.

Nel panorama delle vetture ad alte prestazioni, l’elettrificazione rappresenta una sfida epocale. Hyundai N ha deciso di affrontarla con un approccio radicale attraverso i Rolling Lab, prototipi ingegnerizzati con la stessa cura dei modelli di serie e pensati come laboratori su quattro ruote. Questi veicoli consentono di raccogliere dati reali, affinare le soluzioni tecniche e trasferire le innovazioni alla gamma di produzione, ridefinendo i parametri della guida sportiva moderna.

La Hyundai N Vision 74 incarna perfettamente questa filosofia. Il design rende omaggio alla storica Hyundai Pony Coupé Concept, firmata da Giorgetto Giugiaro, reinterpretandone gli elementi chiave in chiave contemporanea. Le superfici pulite, il profilo dalle proporzioni distintive e il caratteristico montante B creano un ponte diretto tra passato e futuro.

L’estetica proietta quell’eredità nell’era dell’elettrificazione grazie a linee tese e volumi scolpiti, valorizzati dall’iconica illuminazione Parametric Pixel che conferisce alla vettura una firma luminosa immediatamente riconoscibile. Con una lunghezza di 4.952 mm, una larghezza di 1.995 mm e un’altezza di 1.331 mm, unite a un passo di 2.905 mm, la vettura esprime proporzioni scultoree e una postura da autentica sportiva.

Il cuore della N Vision 74 è una sofisticata architettura ibrida che combina un sistema fuel cell a idrogeno da 85 kW posizionato anteriormente con una batteria agli ioni di litio da 62 kWh collocata tra guidatore e passeggero. Due serbatoi di idrogeno da 2,1 kg completano il layout, permettendo un’autonomia vicina ai 600 km e tempi di rifornimento di circa cinque minuti, uno dei punti di forza della tecnologia a idrogeno.

Le prestazioni sono all’altezza della promessa sportiva: due motori posteriori indipendenti erogano complessivamente 680 CV, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi. Il sistema avanzato di torque vectoring garantisce un controllo estremamente preciso in curva, mentre il raffinato raffreddamento a tre canali integra perfettamente esigenze termiche e design.

All’interno, la Hyundai N Vision 74 mantiene una forte centralità del guidatore. L’architettura dell’abitacolo è essenziale e orientata alla performance, con un dialogo studiato tra quadro strumenti digitale e comandi analogici. Questo equilibrio crea un ponte emotivo tra heritage e innovazione, rafforzando la connessione uomo-macchina tipica della filosofia N.

Fin dal debutto della Hyundai i30 N, Hyundai N ha ridefinito il concetto di performance accessibile attraverso il claim “Never just drive”. Con la N Vision 74 questa visione evolve ulteriormente: l’elettrificazione diventa uno spazio di libertà progettuale, non un vincolo.

Attraverso i Rolling Lab, Hyundai dimostra una competenza ingegneristica capace di integrare sistemi complessi e una visione industriale orientata alla neutralità carbonica. La N Vision 74 non è soltanto una vetrina tecnologica, ma la prova concreta di come le alte prestazioni sostenibili possano diventare realtà.

In questa prospettiva, zero emissioni allo scarico e massimo divertimento non sono più concetti opposti, ma le due anime di una stessa ambiziosa direzione: quella che Hyundai sta tracciando per il futuro delle sportive elettrificate.