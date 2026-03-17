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Hyundai porta la ricarica ultraveloce al Nürburgring con le nuove stazioni “N Hyper Charger”

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Hyundai compie un passo decisivo verso l’elettrificazione ad alte prestazioni con l’introduzione delle nuove stazioni di ricarica N Hyper Charger al circuito del Nürburgring. L’iniziativa, attiva dal 14 marzo 2026, rafforza la presenza del marchio coreano in uno dei luoghi simbolo della passione automobilistica mondiale, offrendo un’esperienza di ricarica veloce e accessibile a tutti gli appassionati di guida sportiva.

Situati all’ingresso del Tourist Drive, gli N Hyper Charger rappresentano la prima infrastruttura di ricarica ultrafast Hyundai all’interno del complesso del Nürburgring. La nuova installazione consente ai conducenti di ricaricare in tempi ridotti, tornando in pista in pochi minuti senza rinunciare al piacere della guida. Grazie a due unità e quattro punti di ricarica, la stazione permette di alimentare contemporaneamente fino a quattro veicoli elettrici con una potenza massima in corrente continua di 400 kW. In condizioni ottimali, modelli come IONIQ 5 N e IONIQ 6 N possono passare dal 10% all’80% di stato di carica in circa 18 minuti.

A partire da aprile, i clienti Hyundai N che utilizzano l’app Charge myHyundai potranno usufruire della ricarica gratuita presso le nuove colonnine. Inoltre, gli N Hyper Charger saranno aperti anche ai veicoli elettrici di altri marchi, rendendo l’iniziativa inclusiva e coerente con la filosofia “Performance for All”, che punta a diffondere le prestazioni ad alte emozioni tipiche del marchio N a un pubblico più ampio.

“Hyundai ha dimostrato il potenziale dei veicoli elettrici ad alte prestazioni con IONIQ 5 N e IONIQ 6 N. Gli N Hyper Charger fanno parte dei nostri sforzi per costruire l’infrastruttura necessaria a liberare appieno questo potenziale. Ci auguriamo che questa pietra miliare permetta a un numero sempre maggiore di appassionati di auto di affrontare ogni curva del ‘Green Hell’, sfruttando al massimo le prestazioni elettriche. Hyundai rimane impegnata nello sviluppo di un ecosistema di veicoli elettrici ad alte prestazioni accessibile a tutti, affinché il piacere della guida continui anche nell’era dell’elettrificazione”, ha dichiarato JooN Park, Vicepresidente del N Management Group di Hyundai Motor Company.

L’installazione dei N Hyper Charger al Nürburgring si inserisce in una strategia globale di sviluppo dell’infrastruttura di ricarica del marchio. Dopo la prima stazione realizzata all’Inje Speedium in Corea nel 2023, Hyundai espande ora la rete delle proprie colonnine ad alte prestazioni in Europa, in una località simbolo che ha ispirato la nascita stessa del marchio N.

Il progetto rappresenta non solo un importante investimento tecnologico ma anche una dichiarazione di intenti: garantire che l’emozione della guida resti centrale anche nella transizione verso la mobilità elettrica. Il Nürburgring, con la sua fama di banco di prova più impegnativo al mondo, diventa così il luogo ideale per ribadire il connubio tra innovazione e passione motoristica su cui Hyundai ha costruito la propria reputazione.

Con questa iniziativa, Hyundai conferma la propria volontà di guidare la trasformazione del settore automobilistico, coniugando tecnologia, sostenibilità e performance. Un nuovo traguardo che segna un capitolo significativo nel percorso verso un futuro a zero emissioni, senza rinunciare alla tradizione del piacere di guida.

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