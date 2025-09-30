I “Borghi più belli d’Italia” diventano più sostenibili insieme a Fiat Topolino

FIAT ha partecipato al XVII Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, svoltosi a Bellano, sul suggestivo Lago di Como, dal 27 al 29 settembre 2025. L’evento ha rappresentato un’incontro tra la storica bellezza dei borghi italiani e l’innovativa mobilità sostenibile proposta da FIAT. Il festival, uno dei più rilevanti appuntamenti annuali per l’associazione nata nel 2001 su iniziativa dell’ANCI, ha attirato oltre 15.000 visitatori interessati a esplorare la connessione tra tradizione e innovazione.

Il tema chiave dell’evento è stato l’innovazione e la sostenibilità, e in questo contesto FIAT ha voluto mostrare il suo supporto ai borghi italiani attraverso una gamma di offerte dedicate al Fiat Topolino.

All’interno del festival, i partecipanti hanno potuto scoprire e testare il Fiat Topolino, un quadriciclo elettrico che incarna una reinterpretazione moderna della mobilità urbana, perfetto per muoversi nei centri storici dei borghi italiani. Compatto e elegante, Topolino riflette il rispetto per l’ambiente senza sacrificare lo stile e la gioia di vivere, elementi distintivi del marchio FIAT.

Non solo Topolino, ma anche la Grande Panda ha trovato spazio nell’evento, lanciando un’offerta di mobilità urbana sostenibile ed accessibile, con una gamma di motorizzazioni versatili, inclusi benzina, ibrido ed elettrico. FIAT ha così rafforzato il suo impegno verso una mobilità sostenibile, promovendo dialoghi con i sindaci e gli amministratori dei 375 borghi partecipanti per sviluppare progetti di mobilità innovativa, armonizzando bellezza e esigenze del territorio.

L’evento ha visto anche la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni come l’Assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, e il Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hoffman. Questa collaborazione fa parte di un continuo sforzo di FIAT per ridefinire la mobilità urbana nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente, offrendo soluzioni che guardano al futuro senza tralasciare il legame con il territorio e le sue comunità.