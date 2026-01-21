I-DAYS 2026: il 10 settembre arriva l’icona dell’hip hop mondiale A$AP ROCKY

Dopo settimane di attesa e speculazioni, arriva la conferma ufficiale: A$AP ROCKY si esibirà per la prima volta in Italia. L’artista americano sarà protagonista dell’unica tappa italiana del suo tour mondiale, giovedì 10 settembre 2026, sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro, nell’ambito degli I-DAYS Milano Coca-Cola.

La presenza del rapper newyorkese, icona assoluta della scena hip-hop internazionale, arricchisce ulteriormente il prestigioso cast della manifestazione milanese, confermando ancora una volta il suo ruolo di riferimento all’interno dei circuiti live mondiali. I biglietti saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS e su My Live Nation dalle ore 9:00 di lunedì 26 gennaio, mentre la vendita generale aprirà alle ore 9:00 di martedì 27 gennaio su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Il concerto segnerà una tappa cruciale nel tour mondiale di promozione del nuovo album “DON’T BE DUMB”, pubblicato lo scorso venerdì, a otto anni di distanza dal precedente lavoro. Il disco ha già fatto registrare numeri record, con oltre 130.000 copie in vinile vendute in pre-order e il primato di album hip-hop più pre-salvato di sempre su Spotify, superando 1 milione di pre-save.

Tra gli artisti più influenti della sua generazione, A$AP ROCKY può vantare oltre 25 miliardi di stream e 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Dopo i due album d’esordio, “LONG.LIVE.A$AP” e “AT.LONG.LAST.A$AP”, entrambi entrati direttamente al primo posto della Billboard 200, nel 2018 l’artista aveva pubblicato “TESTING”, capace di superare 1 miliardo di stream globali e debuttare al numero uno su iTunes in 16 Paesi.

I singoli apripista “Punk Rocky” e “Helicopter” hanno acceso l’entusiasmo dei fan e della critica, con Variety che ha definito il primo brano come *“un nuovo standard in termini di umorismo e surrealtà”*, mentre Rolling Stone ha scritto che *“l’album di prossima uscita si preannuncia come uno dei più creativi di Rocky”*.

La creatività del progetto è amplificata dalla collaborazione con il regista Tim Burton, autore della copertina che presenta sei personaggi simbolo del mondo di Rocky reinterpretati nel suo stile visionario. Si tratta di GR1M, MR. MAYERS, RUGAHAND, BABUSHKA BOI, DUMMY e SHIRTHEAD, figure che incarnano le diverse anime artistiche del rapper. Al progetto hanno contribuito anche i brand Quince e Bilt, in un connubio che fonde musica, design e cultura visiva.

Il 2025 è stato per A$AP ROCKY un anno di consacrazione anche fuori dal mondo musicale: co-presidente del Met Gala 2025, protagonista di due film prodotti da A24 – Highest 2 Lowest di Spike Lee e If I Had Legs I’d Kick You di Mary Bronstein, vincitore di un Golden Globe – e nuovo direttore creativo di Ray-Ban oltre che ambasciatore globale di Chanel.

Con l’annuncio di A$AP ROCKY, il cartellone degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 si arricchisce ulteriormente. Tra i nomi già confermati figurano Maroon 5 (25 giugno, unica data italiana), Florence + The Machine (3 luglio), System of a Down, Queens of the Stone Age e Acid Bath (6 luglio, unica data italiana per i System of a Down), Foo Fighters, Idles e Fat Dog (5 luglio, unica data italiana per i Foo Fighters) e David Guetta (6 settembre, unica data italiana).

Dalla sua nascita nel 1999, inizialmente come Independent Days Festival, gli I-DAYS sono diventati sinonimo di grande musica live, ospitando sul palco nomi iconici come Arcade Fire, Arctic Monkeys, Green Day, Muse, Radiohead, The Killers e, più di recente, Metallica, Lana Del Rey, Green Day, Doja Cat e Tedua. Nelle ultime stagioni, la rassegna ha registrato nuovi record di pubblico: oltre 420.000 spettatori nel 2024 e decine di migliaia di presenze anche per l’edizione 2025, che ha accolto star internazionali del calibro di Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone.

Con l’arrivo di A$AP ROCKY agli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026, l’Italia si prepara ad accogliere uno degli artisti più carismatici e innovativi del panorama mondiale per un evento imperdibile e di respiro internazionale.