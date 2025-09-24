I numeri dell’ACI per l’Italia

L’Automobile Club d’Italia (ACI) ha presentato a Roma il suo Bilancio Sociale 2024, evidenziando il ruolo fondamentale che svolge per cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Da 120 anni, l’ACI è impegnata a servizio della collettività, e nel 2024 ha registrato risultati impressionanti nel suo operato.

ACI, un’organizzazione moderna e digitale, ha dimostrato attraverso numeri significativi il suo impatto positivo sul territorio italiano. Con oltre 24 milioni di accessi online ai servizi tramite identità digitali e più di 13 milioni di utenti raggiunti attraverso l’app IO, l’ACI si conferma un riferimento primario per i cittadini non solo in tema di mobilità. Il sito aci.it ha accolto più di 24 milioni di utenti unici e 111 milioni di pagine visitate nel 2024.

Attraverso il Pubblico Registro Automobilistico, l’ACI ha risposto a oltre 17 milioni di formalità e emesso 10,5 milioni di documenti unici. Nei 1.977 punti di servizio, 105 uffici e 98 Automobile Club provinciali, l’ACI ha collaborato con le istituzioni e le forze dell’ordine per offrire supporto alla comunità.

L’accento è stato posto anche sull’educazione e la formazione per la sicurezza stradale. Sono state raggiunte 40.000 persone tramite corsi ed eventi, e 12.000 attraverso corsi di guida sicura, oltre a 40.000 allievi delle autoscuole ACI Ready2Go. Questi sforzi sottolineano l’impegno dell’ACI verso una mobilità responsabile e sostenibile.

Nel 2024, l’ACI ha organizzato oltre 900 appuntamenti automobilistici, tra cui 3 di caratura mondiale come i Gran Premi di F1 a Imola e Monza e il Rally Italia Sardegna. Inoltre, ha promosso eventi di stampo culturale come la 1000 Miglia e la Targa Florio.

Le dichiarazioni dei vertici dell’ACI sottolineano l’importanza strategica dell’organizzazione: “L’Automobile Club d’Italia è un protagonista non solo della Pubblica Amministrazione,” afferma il Commissario Straordinario Gen. Tullio Del Sette. “Il bilancio sociale misura il nostro contributo allo sviluppo dell’Italia in Europa e nel Mondo.” Il Subcommissario On. Giovanni Battista Tombolato aggiunge: *”ACI è un punto di riferimento per il Paese,” grazie all’impegno di oltre 2.200 professionisti.

Il Presidente eletto Geronimo La Russa dichiara: “ACI è più di un club con 1 milione di soci. Promuove i valori della sicurezza stradale e salvaguarda la tradizione motoristica che il mondo ci invidia.”

Con questi numeri e dichiarazioni, l’ACI si pone come una forza trainante nella promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, contribuendo al benessere della comunità italiana.