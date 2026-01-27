Connect with us

Motori

I nuovi SUV Citroën C3 Aircross e C5 Aircross protagonisti del Radio Italia Winterland Tour 2026

Published

Grande successo per la seconda tappa del Radio Italia Winterland Tour 2026, che dopo l’esordio a Prato Nevoso (CN) ha fatto tappa a Bardonecchia (TO), importante località per gli sport invernali. L’iniziativa ha confermato lo stretto legame di Citroën con il mondo della montagna, della musica e del tempo libero, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino i nuovi modelli della Casa francese.

I nuovi SUV Citroën C3 Aircross e C5 Aircross sono stati infatti al centro delle attività del villaggio Winterland, dove il pubblico ha potuto scoprire le novità del marchio e partecipare a test drive quotidiani. Anche in questa occasione, Citroën ha registrato una media di 100 lead al giorno e 50 test drive, a conferma del forte interesse verso le sue nuove proposte nei segmenti B‑SUV e C‑SUV, strategici sia per l’Italia sia per l’Europa.

Il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si distingue per lo spazio, il comfort e l’attenzione alla tecnologia. Protagonista nel segmento C‑SUV, adotta le sospensioni Advanced Comfort, sedili di ultima generazione e un’abitabilità che rappresenta un riferimento di categoria. Il design moderno e armonioso, con il frontale ridisegnato e nuovi gruppi ottici LED, offre un aspetto muscoloso ed elegante. L’abitacolo modulare e il capiente bagagliaio lo rendono ideale per le famiglie e per chi ricerca versatilità. Per la prima volta è disponibile anche in versione 100% elettrica, con due varianti: la Comfort Range da 210 CV e 73 kWh di batteria, capace di un’autonomia di 520 km, e la Long Range da 230 CV e 97 kWh, che arriverà presto sul mercato offrendo fino a 680 km di autonomia. La gamma include inoltre la versione Hybrid 145 Automatic, accessibile a 28.900 euro, e la Plug‑In Hybrid 225 Automatic.

Il Nuovo SUV Citroën C3 Aircross si presenta invece come un modello completamente rinnovato, con una lunghezza di 4,39 m e un design robusto e compatto. È il primo B‑SUV in Europa a offrire una configurazione a 7 posti, pensata per famiglie e per chi necessita di spazio e praticità senza rinunciare alla maneggevolezza in città. L’interno “C‑Zen‑Lounge” offre un ambiente confortevole, con sedili Advanced Comfort®, volante compatto e Head‑Up Display. Grazie alle sospensioni Advanced Comfort su tutte le versioni, garantisce un’esperienza di guida morbida e rilassata. La gamma, articolata in versioni benzina, ibride e 100% elettriche, rappresenta una risposta concreta alle diverse esigenze di mobilità, unendo robustezza e funzionalità.

Le prossime tappe del Radio Italia Winterland Tour 2026 toccheranno alcune delle più note località alpine: Pontedilegno Tonale (31 gennaio – 1° febbraio), Gressoney La Trinité (7‑8 febbraio), Madesimo (14‑15 febbraio), Limone Piemonte (21‑22 febbraio), Santa Caterina di Valfurva (28 febbraio – 1° marzo) e Plan de Corones (7‑8 marzo).

All’interno del villaggio Radio Italia, Citroën accoglierà i visitatori nella Maison Chalet Citroën, spazio dedicato all’intrattenimento e alla scoperta dei più innovativi sistemi di bordo. Verranno organizzate attività educational sulla mobilità sostenibile, con quiz e giochi pensati per sfatare i falsi miti e sensibilizzare il pubblico sui temi dell’elettrificazione. Inoltre, chi lo desidererà potrà provare su strada le novità della gamma Citroën grazie a test drive dedicati.

L’impegno di Citroën nel Winterland Tour 2026 conferma la volontà della Marca di essere vicina alle persone nei momenti di svago, offrendo soluzioni di mobilità accessibili, confortevoli e sostenibili. Un’iniziativa che unisce lo spirito conviviale della montagna con la passione per la musica e l’innovazione tecnologica, elementi che da sempre contraddistinguono il marchio francese.

