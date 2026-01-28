I PATAGARRI: pronti a sganciare “LA BOMBA INTELLIGENTE”

Il 30 gennaio segna il ritorno de I Patagarri con il nuovo singolo “La Bomba Intelligente” (Atlantic Records / Warner Music Italy), un brano che unisce l’energia tipica della band milanese a una riflessione potente e scomoda sulla condizione umana e sul progresso contemporaneo.

“Che cosa abbiamo fatto della nostra intelligenza, se il punto più alto del progresso sembra coincidere con la nostra capacità di distruggerci?” è la domanda che apre la strada a un pezzo diretto e senza compromessi. Con “La Bomba Intelligente”, I Patagarri costruiscono una critica lucida e feroce a un sistema che continua a giustificare la produzione bellica come inevitabile e razionale. Il brano affronta il legame tra intelligenza, potere e industria, interrogando il ruolo di chi trasforma la violenza in un processo astratto e pulito.

Questo nuovo singolo, prodotto insieme ai Mamakass, rappresenta il secondo capitolo della trilogia di collaborazioni con alcuni dei producer più influenti della scena internazionale. Ancora una volta, la band sceglie di usare la musica come spazio di responsabilità collettiva, ribadendo che fare musica oggi significa prendere posizione.

Il ritorno in studio precede il grande viaggio europeo del gruppo: “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour”, che li vedrà protagonisti da Berlino a Madrid tra il 3 e l’11 marzo 2026, per poi proseguire in Italia con una serie di concerti da marzo ad aprile. Ogni tappa promette l’inconfondibile miscela di gipsy jazz, ironia e lucida irriverenza che da sempre caratterizza il suono della band.

Tra le città europee toccate dal tour figurano Berlino, Londra, Bruxelles, Parigi, Barcellona e Madrid, mentre in Italia I Patagarri si esibiranno a Firenze, Roma, Torino, Mantova, Molfetta, Bologna e Marghera. Le prevendite sono già disponibili e confermano un entusiasmo crescente, dopo i successi ottenuti all’Hacienda e all’Alcatraz con i concerti sold out del 2025.

Negli ultimi due anni, la band ha dimostrato di saper evolvere senza perdere l’identità che l’ha resa una delle realtà più interessanti del panorama musicale italiano. Nel 2024, con il brano “Caravan” – contenuto all’interno di *X Factor Mixtape 2024* – avevano espresso una voglia di libertà e di resistenza alle regole imposte. Un messaggio coerente con il loro percorso e con la filosofia che li guida: quella di una musica che nasce dal bisogno di vivere senza compromessi.

Il 2025 è stato un anno di grandi conferme: dal Concertone del Primo Maggio a Roma alla pubblicazione dell’album d’esordio “L’ultima ruota del caravan”, fino al concerto a sorpresa al MI AMI Festival. Con il singolo “Sbronzi Fuori”, pubblicato a fine anno, la band ha ribadito la sua natura libera e disincantata, chiudendo un capitolo e aprendo la strada a nuove avventure artistiche.

Nel 2026, dunque, I Patagarri tornano a parlare al pubblico con una voce ancora più matura e consapevole. “La Bomba Intelligente” non è solo un brano musicale, ma un gesto politico e culturale, un invito a non accettare passivamente le contraddizioni del nostro tempo. Attraverso la loro ironia tagliente e la loro energia trascinante, la band ribadisce che anche oggi scegliere di parlare del mondo, invece di attraversarlo in silenzio, è una forma di resistenza.