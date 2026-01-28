Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

I PATAGARRI: pronti a sganciare “LA BOMBA INTELLIGENTE”

Published

Il 30 gennaio segna il ritorno de I Patagarri con il nuovo singolo “La Bomba Intelligente” (Atlantic Records / Warner Music Italy), un brano che unisce l’energia tipica della band milanese a una riflessione potente e scomoda sulla condizione umana e sul progresso contemporaneo.

“Che cosa abbiamo fatto della nostra intelligenza, se il punto più alto del progresso sembra coincidere con la nostra capacità di distruggerci?” è la domanda che apre la strada a un pezzo diretto e senza compromessi. Con “La Bomba Intelligente”, I Patagarri costruiscono una critica lucida e feroce a un sistema che continua a giustificare la produzione bellica come inevitabile e razionale. Il brano affronta il legame tra intelligenza, potere e industria, interrogando il ruolo di chi trasforma la violenza in un processo astratto e pulito.

Questo nuovo singolo, prodotto insieme ai Mamakass, rappresenta il secondo capitolo della trilogia di collaborazioni con alcuni dei producer più influenti della scena internazionale. Ancora una volta, la band sceglie di usare la musica come spazio di responsabilità collettiva, ribadendo che fare musica oggi significa prendere posizione.

Il ritorno in studio precede il grande viaggio europeo del gruppo: “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour”, che li vedrà protagonisti da Berlino a Madrid tra il 3 e l’11 marzo 2026, per poi proseguire in Italia con una serie di concerti da marzo ad aprile. Ogni tappa promette l’inconfondibile miscela di gipsy jazz, ironia e lucida irriverenza che da sempre caratterizza il suono della band.

Tra le città europee toccate dal tour figurano Berlino, Londra, Bruxelles, Parigi, Barcellona e Madrid, mentre in Italia I Patagarri si esibiranno a Firenze, Roma, Torino, Mantova, Molfetta, Bologna e Marghera. Le prevendite sono già disponibili e confermano un entusiasmo crescente, dopo i successi ottenuti all’Hacienda e all’Alcatraz con i concerti sold out del 2025.

Negli ultimi due anni, la band ha dimostrato di saper evolvere senza perdere l’identità che l’ha resa una delle realtà più interessanti del panorama musicale italiano. Nel 2024, con il brano “Caravan” – contenuto all’interno di *X Factor Mixtape 2024* – avevano espresso una voglia di libertà e di resistenza alle regole imposte. Un messaggio coerente con il loro percorso e con la filosofia che li guida: quella di una musica che nasce dal bisogno di vivere senza compromessi.

Il 2025 è stato un anno di grandi conferme: dal Concertone del Primo Maggio a Roma alla pubblicazione dell’album d’esordio “L’ultima ruota del caravan”, fino al concerto a sorpresa al MI AMI Festival. Con il singolo “Sbronzi Fuori”, pubblicato a fine anno, la band ha ribadito la sua natura libera e disincantata, chiudendo un capitolo e aprendo la strada a nuove avventure artistiche.

Nel 2026, dunque, I Patagarri tornano a parlare al pubblico con una voce ancora più matura e consapevole. “La Bomba Intelligente” non è solo un brano musicale, ma un gesto politico e culturale, un invito a non accettare passivamente le contraddizioni del nostro tempo. Attraverso la loro ironia tagliente e la loro energia trascinante, la band ribadisce che anche oggi scegliere di parlare del mondo, invece di attraversarlo in silenzio, è una forma di resistenza.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Omoda 7 SHS-P debutta in Italia: il nuovo crossover plug-in hybrid da oltre 1.200 km di autonomia

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con cinque serate sold out: “Iezz We Can!!!” conquista Milano

Motori

Alfa Romeo celebra l’emozione delle origini a Retromobile 2026

Spettacolo

Gianluca Grignani torna dal vivo con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Tecnologia

Kingston Technology presenta la nuova gamma di SSD per ogni tipo di gamer

Spettacolo

“Franco Battiato. Il lungo viaggio”: arriva al cinema il biopic dedicato al genio siciliano

Spettacolo

POLLIO torna live all’Arci Bellezza di Milano con il nuovo album “Dopo la bomba”

Spettacolo

Ted Lasso torna in campo: Apple TV annuncia la quarta stagione attesa per l’estate 2026

Spettacolo

Amy Macdonald torna in Italia: unica data al Fabrique di Milano il 17 febbraio

Spettacolo

Michael Jackson: “Number Ones” torna in una speciale edizione in vinile doppio

Focus

Kia EV5: il nuovo C-SUV elettrico su misura per l’Europa

Spettacolo

Premio Enzo Jannacci: torna a Sanremo 2026 il riconoscimento ai giovani talenti

Motori

Trionfo Opel nel 2025: il Mokka GSE conquista il Volante d’Oro e il marchio brilla con Grandland e Frontera

Spettacolo

MasterChef Italia: arriva la Top Ten e torna Iginio Massari con la “Saint Honoré alla milanese”

Motori

Torna il Trofeo Lancia anche nel 2026: tra tradizione, conferme e la grande novità della Rally6

Spettacolo

I PATAGARRI: pronti a sganciare “LA BOMBA INTELLIGENTE”

Società

Flavio Briatore ospite domani a “Realpolitik”: economia, politica e Olimpiadi invernali

Motori

Renault Group continua a investire in un modello industriale più sostenibile e circolare

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Tecnologia

Novità nella Ricerca Google: esperienza fluida tra AI Overview e AI Mode da mobile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con cinque serate sold out: “Iezz We Can!!!” conquista Milano

Paola Iezzi apre il 2026 con un debutto dal vivo che segna un nuovo capitolo della sua carriera solista. “IEZZ WE CAN!!!” è il...

11 ore ago

Spettacolo

Gianluca Grignani torna dal vivo con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Gianluca Grignani, una delle voci più autentiche e originali della musica italiana. L’artista sarà protagonista di...

11 ore ago

Spettacolo

“Franco Battiato. Il lungo viaggio”: arriva al cinema il biopic dedicato al genio siciliano

Cresce l’attesa per “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il primo biopic ufficiale dedicato a uno dei più grandi e amati artisti della musica italiana....

12 ore ago

Spettacolo

POLLIO torna live all’Arci Bellezza di Milano con il nuovo album “Dopo la bomba”

Dopo nove anni di silenzio discografico, POLLIO torna a calcare il palco con un nuovo progetto intenso e personale. Venerdì 30 gennaio all’Arci Bellezza...

12 ore ago