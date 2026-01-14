Il 13 febbraio esce la ristampa di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”, i due storici album degli STATUTO.

Il prossimo 13 febbraio segna un nuovo capitolo nella storia degli Statuto, la storica band mod torinese che ha saputo fondere nel proprio percorso musicale elementi di ska, power pop e brit pop. Sony Music Entertainment ripubblica due loro album fondamentali: “Tempi Moderni” (1997) e “RiSKAtto” (1999), due lavori che rappresentano momenti distintivi della loro carriera e della scena musicale italiana degli anni Novanta. Entrambi i dischi sono stati prodotti dal compianto Carlo Ubaldo Rossi e tornano oggi in versione rimasterizzata, con nuove edizioni fisiche e un pre-order già attivo.

“Tempi Moderni”, uscito originariamente nel 1997, è ricordato per le sue dodici tracce animate da un suono eclettico e ricco di energia. Il disco mescola sapientemente influenze brit e power pop, con arrangiamenti chitarristici e orchestrali di grande raffinatezza. L’approccio musicale di questo lavoro richiama quello delle grandi band britanniche come Blur e Oasis, tanto che proprio grazie a “Tempi Moderni” gli Statuto ebbero l’occasione di aprire il tour italiano degli Oasis nel 2002. La ristampa sarà disponibile in CD e, per la prima volta, in doppio vinile 180 grammi, un formato pensato per valorizzare al meglio la qualità sonora del disco.

Anche “RiSKAtto”, pubblicato nel 1999, torna in una nuova veste. Si tratta di un album di 14 brani che rende omaggio alla tradizione dello ska inglese con 11 versioni in italiano dei classici di band come Madness, Specials, Bad Manners e Selecter. Tra i momenti più interessanti di questo progetto spicca la collaborazione con Rettore, protagonista di un featuring nella versione italiana di *“On My Radio”* dei Selecter. Non mancano poi due reinterpretazioni in chiave ska di celebri canzoni italiane degli anni Sessanta, *“Bandiera Gialla”* e *“Bada Bambina”*, oltre a un brano dal profondo valore simbolico per i torinesi: *“Grande”*, scritto dallo scrittore Gianpaolo Ormezzano e dedicato al Grande Torino in occasione del cinquantenario della tragedia di Superga. La nuova edizione sarà disponibile in CD e per la prima volta in due versioni in vinile: una in vinile nero 180 grammi e una in picture disc.

Il ritorno di questi due album conferma la capacità degli Statuto di attraversare con coerenza e creatività diverse stagioni musicali, mantenendo vivo lo spirito originario dei mod torinesi. Nati nel 1983 a Torino e ispirati proprio all’omonima piazza dove si ritrovavano i giovani mod, gli Statuto furono pionieri nel portare lo ska in lingua italiana, unendo ritmo e testi impegnati. La voce carismatica di Oscar Giammarinaro (oSKAr) ha accompagnato la band lungo una carriera pluridecennale, iniziata nei piccoli club e sfociata in importanti riconoscimenti nazionali, fra cui la partecipazione al Festival di Sanremo del 1992 nella categoria Nuove Proposte con il brano *“Abbiamo vinto il Festival di Sanremo”*.

Con la ristampa di “Tempi Moderni” e “RiSKAtto”, Sony Music propone non solo un omaggio a due album cardine della discografia della band, ma anche un viaggio nella storia dello ska e del pop italiano degli anni ’90. Un’occasione preziosa per riscoprire due lavori che hanno contribuito a definire una stagione musicale unica e a consolidare la reputazione degli Statuto come una delle realtà più autentiche e longeve del panorama italiano.