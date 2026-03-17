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Il calendario 2026 del Museo Alfa Romeo: un anno di celebrazioni per il 50° anniversario

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Il 2026 sarà un anno di grandi celebrazioni per tutti gli appassionati del Biscione. Il Museo Alfa Romeo di Arese, inaugurato nel 1976, compie cinquant’anni e si prepara a festeggiare l’importante traguardo con un ricco calendario di eventi, mostre e incontri dedicati alla storia e alle icone del marchio. Tra cultura, motori e passione, l’intero anno sarà un omaggio alla tradizione che ha reso Alfa Romeo un punto di riferimento internazionale per il design e la sportività italiana.

Il “fil rouge” dell’anniversario sarà la passione, interpretata attraverso i valori che da oltre un secolo definiscono l’Alfa Romeo: piacere di guida, eleganza e innovazione tecnica. Il Museo di Arese, oggi parte integrante del progetto “La Storia” all’interno di BOTTEGAFUORISERIE, conferma così il proprio ruolo di custode dell’eredità del marchio e di spazio vivo di incontro per la comunità degli Alfisti.

Il programma delle celebrazioni prende il via il 29 marzo con il primo Backstage dell’anno dedicato ai *100 anni di Touring*. L’evento ripercorre la lunga collaborazione tra Alfa Romeo e la Carrozzeria Touring Superleggera, dalle prime eleganti carrozzerie agli anni d’oro delle berlinette, fino alla nuova 33 Stradale. Una conferenza e una parata sulla pista del museo renderanno omaggio a questo legame storico, in collaborazione con il Registro Internazionale Touring Superleggera.

Ad aprile arriverà il momento dedicato a una delle icone assolute della casa milanese: la 1600 Spider “Duetto”, che compie 60 anni. *Spider è Alfa Romeo*: con questa dichiarazione il Museo festeggia l’auto simbolo di un’epoca, prodotta dal 1966 al 1994, e ancora oggi amatissima dai collezionisti. La celebrazione comprenderà una conferenza, una parata e una mostra che resterà aperta fino a dicembre. Le vetture saranno esposte in base alla serie: le “osso di seppia” nei mesi primaverili, le “coda tronca” in estate, le “aerodinamiche” in autunno e le “IV serie” a concludere l’anno.

Il 10 maggio inaugurerà la mostra “Cuore Sportivo”, un viaggio nella storia motoristica di Alfa Romeo attraverso automobili, motori, prototipi, produzioni aeronautiche e industriali. Una narrazione che lega le conquiste sportive ai progetti tecnologici e al lavoro delle persone che hanno reso celebre il marchio nel mondo.

Il 21 giugno sarà la giornata simbolo delle celebrazioni: l’Alfa Romeo Day. Come da tradizione, il weekend più vicino al 24 giugno vedrà migliaia di appassionati riunirsi ad Arese per celebrare il compleanno del marchio. Quest’anno la ricorrenza avrà un significato speciale perché unirà l’anniversario del Museo ai festeggiamenti storici dell’Alfa Romeo. La giornata includerà una conferenza dedicata alla storia, ai valori e alle sfide del Museo, oltre al consueto incontro con i Club provenienti da tutto il mondo e diverse attività per il pubblico.

In autunno, tra gli appuntamenti più attesi, tornerà l’Open Day del Centro Documentazione Alfa Romeo, un’occasione irripetibile per scoprire l’imponente archivio che conserva oltre seimila metri lineari di documenti storici, rispondendo ogni anno a più di diecimila richieste da collezionisti e ricercatori di tutto il mondo.

Tutti gli eventi del 2026 saranno aperti al pubblico e inclusi nel biglietto d’ingresso del Museo di Arese, che ogni anno accoglie oltre centomila visitatori provenienti da più di 120 Paesi. Gli spazi espositivi, suddivisi nelle sezioni *Timeline*, *Bellezza* e *Velocità*, raccontano la storia dell’azienda, il suo design e le conquiste tecnologiche. L’offerta si completa con un’area dedicata alla produzione aeronautica e una realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, cui si aggiunge l’accesso alla collezione dei depositi, dove sono custoditi modelli non esposti, motori, trofei e materiali tecnici.

Nel 2026, mezzo secolo dopo la sua apertura, il Museo Alfa Romeo rinnova la sua missione: preservare e condividere la cultura automobilistica italiana, mantenendo viva la fiamma della passione che ha reso il marchio del Biscione un’icona nel mondo.

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