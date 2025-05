BYD: il cielo di Roma diventa uno spettacolo futuristico con 1.000 droni

Un evento straordinario ha trasformato il cielo di Roma in un palcoscenico a cielo aperto mercoledì 21 maggio, quando 1.000 droni hanno illuminato la volta celeste per il lancio ufficiale della DOLPHIN SURF, la nuova compatta elettrica di BYD. L’incredibile show di droni ha rappresentato una coreografia futuristica che non solo ha affascinato i presenti, ma ha anche consolidato il posizionamento tecnologico di BYD nel settore automobilistico.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di comunicazione del marchio per presentare al pubblico italiano un modello che promette di cambiare il volto della mobilità urbana. La DOLPHIN SURF si presenta come una soluzione innovativa, pensata per rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione verso una mobilità più sostenibile.

In un periodo in cui l’attenzione verso le tecnologie verdi e i veicoli elettrici è in costante crescita, BYD coglie l’opportunità di rafforzare il proprio impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia. La presenza di ben 1.000 droni a illuminare la notte romana non è solo un gesto di spettacolarizzazione, ma un potente messaggio: la tecnologia può essere un mezzo per stupire e allo stesso tempo sensibilizzare su temi importanti come la sostenibilità ambientale.

L’ esibizione dei droni a Roma non ha rappresentato solo un convincente lancio pubblicitario, ma anche un chiaro simbolo di ciò che BYD è capace di offrire: una mobilità efficiente e innovativa. Con questa iniziativa, l’azienda non solo ha lanciato una nuova auto sul mercato, ma ha anche dimostrato una visione chiara di un futuro in cui la tecnologia e la sostenibilità camminano mano nella mano.