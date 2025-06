Il Ritorno di Thief: arriva Thief VR: Legacy of Shadow

L’iconica saga di videogiochi Thief sta per tornare in una veste completamente nuova e immersiva. Thief VR: Legacy of Shadow, annunciato di recente allo State of Play di PlayStation, è la nuova esperienza di gioco che sarà disponibile nel corso del 2025 su PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3, 3S e PC VR. Questa nuova iterazione, sviluppata da Vertigo Games in collaborazione con Eidos-Montréal e Maze Theory, promette di riportare i giocatori nell’inquietante mondo della Città, un luogo dove il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.

Il gioco combina il classico gameplay stealth con un’immersività di nuova generazione, permettendo ai giocatori di utilizzare il proprio corpo per sgattaiolare oltre le guardie e utilizzare le mani per azioni come borseggiare e forzare serrature. L’interazione tattile sarà centrale per l’esperienza di gioco, mentre i giocatori potranno manipolare una varietà di frecce e strumenti per superare le minacce, spostarsi tra i tetti e addentrarsi nei vicoli più oscuri di un mondo stimolante d’ispirazione steampunk.

La trama del gioco introduce i giocatori nei panni di Magpie, un’astuta ladra resa orfana dalle azioni del tirannico Barone Ulysses Northcrest. Come Magpie, i giocatori ruberanno per sopravvivere, spinti dalla scoperta di un manufatto misterioso che racchiude l’eredità del passato.

Sfruttando la realtà virtuale, Thief VR: Legacy of Shadow si propone di portare i giocatori in un mondo complesso e oscuro, dove la padronanza delle ombre e l’astuzia sono essenziali per navigare nei pericoli.

Per chi non vede l’ora di sperimentare questa nuova avventura VR, Thief VR: Legacy of Shadow è già disponibile nelle wishlist di PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR.