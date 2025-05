Il Suzuki Challenge vola ad Alghero per il secondo appuntamento stagionale

Il Suzuki Challenge torna protagonista con il secondo appuntamento stagionale del 2025: il prestigioso Rally Raid Sardegna. Al debutto nel calendario, questa competizione è pronta a ospitare sfide avvincenti per tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote. La manifestazione si svolgerà dal 16 al 18 maggio, offrendo ai partecipanti 201 chilometri di percorsi cronometrati, distribuiti in alcune delle zone più affascinanti e tecnicamente impegnative dell’isola.

Dopo l’emozionante apertura avvenuta in Friuli-Venezia Giulia con il 15° Italian Baja di Primavera-Artugna Race, il Suzuki Challenge si sposta in Sardegna. Organizzato dall’Automobile Club Sassari, questo evento segna un passo significativo per il trofeo monomarca, che vedrà i suoi partecipanti sfidarsi lungo i settori selettivi di “Osilo-Tergu”, “Ittiri Arena-Musellos”, “Su Filigosu-Sa Paule”, “Sa Paule-Su Filigosu”, e “Fiorentini”. Il punto di partenza e di arrivo sarà allestito nella pittoresca Alghero, nota come l’Isola dei Quattro Mori.

Il campione in carica, Alfio Bordonaro, parteciperà al Rally Raid Sardegna con il suo fidato copilota Stefano Lovisa, competendo sul Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1. Dopo la vittoria ottenuta all’Artugna Race, Bordonaro punta decisamente al bis stagionale. Lo cacciano Emilio Ferroni, secondo in classifica a sette punti dalla vetta, e Michele Abeniacar, terzo, il quale gareggerà con Rocco Sbaraglia su un Suzuki Grand Vitara di Gruppo T2.

La competizione vedrà anche la partecipazione di Alberto Gazzetta al volante di un Suzuki Jimny di Gruppo TH e Stefano Sabellico su un altro Grand Vitara di tipo T1. Il team dei partecipanti è completato da Andrea Luchini su Suzuki Pentastar e Lorenzo Codecà, che cercheranno di guadagnare punti preziosi dopo l’inizio difficile avvenuto ad Aviano.

Il programma prevede l’inizio delle gare venerdì 16 maggio alle 13:00 con la cerimonia di apertura ad Alghero, seguita dal tratto cronometrato di “Osilo-Tergu”. Sabato, la sfida proseguirà lungo i settori “Ittiri Arena-Musellos”, “Su Filigosu-Sa Paule” e “Sa Paule-Su Filigosu”, per concludersi domenica 18 maggio con il passaggio di “Fiorentini”. L’appuntamento finale ad Alghero è fissato per le 12:06 di domenica.

Il calendario del Suzuki Challenge 2025 prevede, dopo il Rally Raid Sardegna, l’atteso Italian Baja a luglio, seguito dal 2° Baja dello Stella a settembre e si concluderà con il Raid of the Champions in Ungheria a novembre. Un’annata ricca di eventi e sfide per tutti i piloti e i navigatori in lizza per il titolo.