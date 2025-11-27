In radio e in digitale “AD UN PASSO DALLA MIA FOLLIA”, il nuovo singolo di LAURA MÀ

È disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Ad un passo dalla mia follia”, il nuovo singolo della cantautrice abruzzese Laura Mà. Il brano, intenso e dal forte impatto emotivo, rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di un’autrice capace di raccontare con autenticità le zone più complesse e luminose dell’animo umano.

Con questo singolo, Laura Mà esplora un tema tanto delicato quanto urgente: le vite invisibili dei senzatetto. La canzone, che si muove su un equilibrio tra ritmo e introspezione, restituisce la dignità e l’umanità di chi vive ai margini, mettendo in luce la forza interiore necessaria per risalire dalle cadute più profonde. Senza pietismo, ma con una verità cruda e poetica, la cantautrice trasforma la sofferenza in una danza di energia e speranza.

«È uno specchio crudo e lucido della fragilità umana, quella che può toccare chiunque: in un momento sbagliato, in una scelta difficile, in una solitudine troppo pesante da portare. – racconta Laura Mà – Ma dentro questa caduta c’è sempre una scintilla: la musica che fa danzare, che abbraccia, che salva, che trasforma il dolore. Perché anche quando cadi, anche quando sei ai margini, la rinascita è sempre possibile».

“Ad un passo dalla mia follia” si distingue così per la sua capacità di unire parola e melodia in un’unica narrazione emotiva. La musica coinvolge e fa ballare, ma sotto la superficie ritmica si cela un racconto di verità e di coraggio, tipico del linguaggio artistico di Laura Mà.

La carriera della cantautrice è fatta di perseveranza, passione e continua ricerca. Laura Mà, nome d’arte di Laura Manuela Di Biagio, è originaria di Roiano di Campli, in provincia di Teramo. Psicologa per vocazione e maître per sopravvivenza, ha saputo coniugare studio, lavoro e arte, portando avanti parallelamente il percorso universitario e la formazione musicale. Nel 2024 ha conseguito la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, aggiungendo una nuova dimensione alla sua sensibilità autoriale.

Autrice, produttrice e interprete dei propri brani, ha pubblicato nel corso degli anni una serie di singoli che raccontano un itinerario di crescita personale e artistica: “E Correrò” (2019), “Sei Forte Davvero” (2020), “Tu Unico Eroe” (2021), “Bambino Ucraino” (2022), “Camminami Accanto” (2024) e ora “Ad un passo dalla mia follia” (2025). Ogni pezzo rappresenta una tappa di un viaggio interiore fatto di cadute e rinascite, sogni e resilienza.

Nel corso della sua formazione musicale, la cantautrice ha avuto modo di studiare con maestri come Maria Grazia Fontana, Lello Abate, Fabrizio Zaniol e Giusy Zaccagnini, affinando una voce che unisce potenza e delicatezza. Ha partecipato a numerosi festival e concorsi, tra cui il Festival di Castrocaro (2017), Una Voce per l’Europa e X Factor (2018), Musica contro le Mafie (2020), Sanremo New Talent Winter (2021), il Premio Lunezia e il Roma Music Festival (2023).

Con “Ad un passo dalla mia follia”, Laura Mà conferma la sua capacità di fondere impegno sociale e introspezione personale in un linguaggio sonoro accessibile e profondo. La canzone è un inno alla resilienza, alla possibilità di rialzarsi anche quando tutto sembra spezzato, e di trovare nella musica quella forza capace di trasformare la caduta in un atto di rinascita.

Una testimonianza sincera e potente di un’artista che continua a cercare verità e bellezza tra le pieghe della fragilità umana.