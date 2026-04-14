Installazione gigante di Enzo Mari incanta la Milano Kids Design Week
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Installazione gigante di Enzo Mari incanta la Milano Kids Design Week

Città del Sole ospita una straordinaria installazione de Il Gioco delle Favole di Enzo Mari a Milano Centrale dal 20 aprile al 3 maggio, evento clou della Milano Kids Design Week 2026.

di Ettore Rungo
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Un'installazione straordinaria arriva a Milano Centrale, pronta a stupire visitatori di ogni età. Nel nuovo store Città del sole prende vita Il Gioco delle Favole di Enzo Mari in scala gigante, un capolavoro di design e narrazione visiva, edito da Corraini Edizioni. Dal 20 aprile al 3 maggio, sei tavole a incastro popolano lo spazio con motivi vegetali e animali dall'inconfondibile tratto del celebre designer italiano, trasformando il negozio in un luogo di incontro tra fantasia, gioco e architettura contemporanea.

Questa istallazione, che ha già fatto tappa al Palazzo Esposizioni di Roma e al Radici Piccolo Museo della Natura di Palermo, è stata pensata per sorprendere sia i milanesi sia i viaggiatori di passaggio, attirando il pubblico della Design Week con la sua forza visionaria.

L'iniziativa si inserisce nel programma della Milano Kids Design Week, evento dedicato a rendere Milano la capitale internazionale del design per l'infanzia, abbracciando non solo prodotti e servizi ma anche esperienze culturali rivolte alle nuove generazioni.

L'esperienza proposta va oltre il semplice gioco o la lettura. Non un libro da leggere, non un oggetto da sfogliare: un canovaccio architettonico su cui esercitare la fantasia, comporre spazi, inventare storie. Il percorso è volutamente senza una soluzione definitiva: ogni nuova configurazione apre a nuove narrazioni e creazioni, lasciando spazio a illimitate possibilità espressive. Bambini e adulti sono invitati a interagire insieme, riscoprendo il piacere di immaginare, raccontare e costruire.

L'alleanza tra design e lettura viene qui esaltata, nella convinzione che coinvolgere i bambini nella narrazione visiva passi anche attraverso il corpo e il gioco tridimensionale. L'arte contemporanea e il design diventano così strumenti educativi accessibili a tutti, capaci di stimolare l'autonomia creativa già dalla prima infanzia.

L'installazione può essere visitata gratuitamente presso il negozio Città del sole a Milano Centrale dal 20 aprile al 3 maggio, offrendo un appuntamento imperdibile con il meglio del design e della fantasia dedicata ai più piccoli, ma coinvolgendo anche giovani e adulti in un viaggio di creatività senza confini.

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