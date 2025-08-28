Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

FC Internazionale Milano e Pirelli festeggiano un traguardo storico: trent’anni di partnership, una delle collaborazioni più durature e iconiche del calcio mondiale. Per celebrare l’anniversario, è stato lanciato il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter, un esclusivo cappellino da collezione che unisce simboli, tradizione e passione.

Prodotto in soli 1995 pezzi, a richiamo dell’anno in cui prese il via l’accordo tra il club nerazzurro e il colosso della gomma, il cappellino è disponibile da oggi, giovedì 28 agosto, sullo store ufficiale online di Inter e negli Inter Store di Milano, Castello e San Siro.

Il design del PIRELLI Cap riflette la storia condivisa tra i due brand. Sul fronte campeggia il celebre logo Pirelli, mentre il crest dell’Inter è ricamato sul lato sinistro. A rendere il prodotto ancora più distintivo è la presenza del Biscione, simbolo storico della società nerazzurra, che percorre l’intero cappello fino alla tesa. Un dettaglio unico è il ricamo del numero 30, emblema del traguardo raggiunto.

Questa edizione speciale non rappresenta soltanto un accessorio esclusivo, ma anche una testimonianza concreta della solidità del legame tra Inter e Pirelli, due marchi che nel tempo hanno condiviso valori comuni di eccellenza, tradizione e passione sportiva.

Il cappellino sarà inoltre protagonista durante il weekend del 30-31 agosto, con iniziative e attivazioni speciali in occasione di due eventi di primo piano per i due partner: il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 e la sfida di Serie A Inter-Udinese.