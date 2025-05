Isle of MTV Malta 2025: ALOK e Damiano David headliner dell’estate musicale europea

Il 15 luglio 2025 torna l’attesissimo Isle of MTV Malta, uno degli eventi musicali più iconici e gratuiti d’Europa. A fare da cornice sarà ancora una volta la suggestiva piazza il-Fosos, nel cuore dell’isola di Malta. I protagonisti assoluti di questa edizione saranno ALOK, superstar della musica dance internazionale, e Damiano David, frontman dei Måneskin al debutto da solista.

Organizzato in collaborazione con la Malta Tourism Authority, il festival si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica live. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming il 15 luglio sui canali social ufficiali @MTV e su Pluto TV, mentre in Italia andrà in onda sabato 13 settembre su MTV (canale Sky 131 e NOW) e MTV MUSIC (canali 132 e 704 Sky e NOW), per poi essere disponibile anche on-demand su Paramount+.

Damiano David si prepara a infiammare il palco con i brani del suo primo album da solista, FUNNY little FEARS. Tra i singoli più attesi ci sono “Born With A Broken Heart”, “Next Summer”, “Voices” e “Zombie Lady”. La sua partecipazione all’Isle of MTV Malta segna una tappa fondamentale nel suo tour globale, che toccherà Nord America, Europa, Australia, Sud America e Asia, per un totale di 34 date in cinque continenti.

ALOK, con oltre 5 miliardi di stream e collaborazioni con star come Dua Lipa, John Legend ed Ed Sheeran, è pronto a conquistare anche il pubblico maltese. Il suo successo mondiale “Hear Me Now” ha superato i 755 milioni di ascolti, confermandolo tra i DJ più influenti del panorama globale. Nominato miglior DJ in America Latina e quarto al mondo da DJ Mag nel 2023 e 2024, ALOK porterà al festival la sua energia inconfondibile.

Nel corso delle sue 16 edizioni, Isle of MTV Malta ha accolto sul palco nomi del calibro di Lady Gaga, David Guetta, OneRepublic, Snoop Dogg, RAYE e Alesso, attirando ogni anno decine di migliaia di spettatori. L’evento principale sarà il fulcro della Isle of MTV Malta Music Week, una settimana di concerti e party esclusivi nei club più vibranti dell’isola, dal 15 al 20 luglio.