Jack Savoretti torna con “We Will Always Be The Way We Were”: nuovo album e tour mondiale

È ufficiale: Jack Savoretti torna con un nuovo progetto discografico. Il cantautore italo-inglese pubblicherà il 10 aprile 2026 “We Will Always Be The Way We Were”, album di inediti disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali. L’uscita è anticipata dall’omonimo singolo, già presente su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica dal 16 gennaio.

Dopo il successo di “Miss Italia” – il disco in lingua italiana che aveva conquistato la top 10 britannica – Savoretti torna alla sua lingua madre con un lavoro che, come lui stesso ha dichiarato, rappresenta un viaggio personale e artistico: “Mi sembra un momento che chiude un cerchio: questo album è un ritorno alle mie radici, tornando al vecchio quartiere, e gli stessi motivi per cui ho iniziato a fare musica. La title track è uscita ora: una canzone che parla di crescere, cambiare e rendersi conto che, in fondo, non smettiamo mai di essere chi siamo.”

Il nuovo singolo, accolto con entusiasmo non solo nel Regno Unito ma anche in diversi Paesi europei – tra cui Francia, Germania, Grecia, Croazia, Belgio, Olanda e Svizzera – conferma il respiro internazionale dell’artista, che negli anni ha saputo coniugare influenze pop, soul e cantautorato europeo.

Questo 2026 si annuncia come un anno cruciale per Savoretti, che festeggia anche vent’anni di carriera. L’artista è pronto a tornare sul palco con un tour mondiale che ha già fatto registrare sold out per le prime date nel Regno Unito: il 23 febbraio a Leicester, il 24 a Liverpool e il 23 aprile alla Royal Albert Hall di Londra. In estate, il 7 luglio, Savoretti sarà opening artist del concerto di Jovanotti a Bonn.

Un’unica data italiana sarà quella del 15 ottobre 2026 al Fabrique di Milano: un appuntamento speciale per celebrare l’uscita dell’album e due decenni di musica. I biglietti sono già disponibili attraverso i circuiti autorizzati.

Nel corso della sua carriera, Jack Savoretti ha venduto oltre un milione di copie, pubblicato otto album in studio – tra cui due numeri uno nelle classifiche britanniche, “Singing To Strangers” (2019) e “Europiana” (2021) – e totalizzato più di un miliardo di stream. Le collaborazioni con Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain testimoniano la sua versatilità e la sua capacità di unire mondi musicali diversi.

Oltre alla musica, Savoretti continua a essere impegnato anche sul fronte umanitario, in qualità di ambasciatore di War Child e Tusk, dimostrando come la sua arte sia spesso accompagnata da una profonda sensibilità sociale.

Con “We Will Always Be The Way We Were”, Jack Savoretti si conferma come uno degli artisti più raffinati e internazionali della scena musicale europea, capace di reinventarsi restando fedele alle proprie radici e alla propria voce autentica.

