JACOPO SOL: annuncia oggi “LEI”, il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 13 febbraio

Dopo aver chiuso il 2025 con il brano “GRAN FINALE”, Jacopo Sol inaugura il 2026 annunciando l’uscita del suo nuovo singolo “LEI”, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 13 febbraio per Island Records. Il giovane cantautore pugliese, classe 2002, conferma con questo progetto il proprio percorso di crescita artistica e la sua capacità di dare voce alle emozioni più vere e viscerali.

C’è, come recita il comunicato, “qualcosa di incontrollabile in ‘LEI’. Un urto improvviso, un vento che ti travolge quando meno te lo aspetti”. Il brano nasce come traduzione musicale di un sentimento che non può essere contenuto: un intreccio di dolcezza, forza e vulnerabilità che si traduce in un’energia pulsante e in una scrittura sincera e diretta.

Musicalmente, “LEI” si muove su un rock veloce ed energico, arricchito da inserti elettronici che rendono il sound immediato e contemporaneo. Il basso guida il ritmo impetuoso della canzone, mentre la produzione mantiene una tensione costante che accompagna l’ascoltatore dall’inizio alla fine. L’effetto è quello di una corsa emotiva: il suono accelera, la voce si espone, e nel contrasto tra musica e parole prende forma un equilibrio fragile ma potente.

Jacopo Sol affronta qui il tema della passione improvvisa, totalizzante, quella che travolge senza lasciare spazio alla quiete. In questo senso, “LEI” è un racconto di disorientamento emotivo e di lucidità perduta davanti alla forza dell’attrazione. Come spiegato nella nota, “mentre il suono corre, la scrittura si espone, lasciando emergere insicurezze, attrazione e stupore”. Una dichiarazione di autenticità che pone ancora una volta l’artista tra i giovani cantautori più promettenti della nuova scena italiana.

Con questo singolo, Jacopo Sol prosegue il cammino intrapreso con l’EP di debutto “Dove Finiscono i Sogni?”, pubblicato nel maggio 2025, una raccolta di sette brani che esplorano la fragilità e la passione della sua generazione. L’artista, formatosi tra San Severo e Milano, ha già conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di trasformare esperienze personali in musica, e di fondere influenze acustiche ed elettroniche in modo originale e coerente.

Nato come Jacopo Porporino il 20 maggio 2002 a San Severo, il giovane musicista ha scelto il nome d’arte “Sol” in riferimento al primo accordo imparato da bambino, il Sol maggiore, simbolo delle sue radici musicali. Cresciuto ascoltando Pino Daniele e David Bowie, Jacopo porta nel suo stile la passione per la melodia italiana e la curiosità verso le sonorità internazionali. Trasferitosi a Milano nel 2022 per studiare Economia, ha trovato nella città un terreno fertile per la propria maturazione artistica e personale.

Nel 2023 ha raggiunto la finale di Sanremo Giovani con il brano “Cose che non sai”, e successivamente ha partecipato alla ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha pubblicato singoli come “Complici”, “Di tutti” ed “Estremo”. La sua musica si distingue per testi autentici e una vocalità capace di alternare registri morbidi e graffiati, sempre guidata dall’emozione.

Il 2025 è stato un anno fondamentale: dall’uscita del suo primo EP e del singolo “Luci Spente” fino a “Gran Finale”, Jacopo Sol ha portato la sua musica nei club italiani, consolidando una fanbase fedele e sempre più ampia. Ora, con “LEI”, l’artista apre un nuovo capitolo, segnato da un’urgenza espressiva che si fa maturità e da un suono che evolve senza perdere identità.

“LEI” non è soltanto un nuovo singolo, ma una dichiarazione d’intenti: la ricerca continua di Jacopo Sol per raccontare ciò che accade quando i sentimenti diventano inevitabili. Un impatto sonoro e poetico che segna l’inizio di un nuovo percorso per uno dei nomi più interessanti della musica italiana contemporanea.