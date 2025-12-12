JACOPO SOL: torna per concludere un anno speciale con il suo nuovo singolo “GRAN FINALE”

Connect with us

Dopo un anno denso di emozioni, concerti e nuove esperienze, Jacopo Sol torna oggi con “Gran Finale”, il nuovo singolo pubblicato per Island Records, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano arriva a pochi mesi dal suo primo tour nei club e segna la conclusione simbolica di un periodo centrale per la crescita artistica del giovane cantautore.

“Gran Finale” non è davvero la fine. Racconta la capacità di guardare indietro senza rimpianti, di abbracciare ciò che è stato con gratitudine e insieme di guardare avanti con coraggio,” racconta Jacopo Sol nel comunicato che accompagna l’uscita. La canzone si muove sul confine tra passato e futuro, esplorando il momento sospeso in cui ogni chiusura diventa anche un nuovo inizio. È una storia di separazione consapevole, dove l’affetto resta vivo e lascia spazio a una nuova luce.

L’artista, reduce dallo showcase di ieri sera al Germi di Milano, propone con “Gran Finale” un suono che evolve gradualmente: si apre da un’intimità quasi sussurrata per crescere fino a travolgere l’ascoltatore con intensità. È il racconto di un passaggio emotivo, di una trasformazione che parte dall’insicurezza per arrivare alla consapevolezza. Un percorso che, nella musica di Jacopo, diventa metafora di maturazione personale e artistica.

Il singolo arriva dopo “Luci Spente” e segue il successo dell’EP di debutto “Dove Finiscono i Sogni?”, pubblicato a maggio 2025, un lavoro di sette brani che racchiude esperienze e sensibilità autentiche. Con questo progetto, Jacopo Sol ha confermato la sua capacità di fondere sonorità acustiche ed elettroniche, mantenendo sempre al centro una scrittura intima e sincera.

Nato a San Severo, in provincia di Foggia, il 20 maggio 2002, Jacopo Porporino – questo il suo vero nome – ha trovato nella musica la propria chiave d’identità fin da bambino. Il suo nome d’arte nasce da un ricordo personale: il primo accordo imparato a otto anni, il Sol maggiore, simbolo del punto d’inizio del suo viaggio artistico.

Trasferitosi a Milano nel 2022 per studiare Economia, Jacopo ha saputo unire formazione e passione, sviluppando un linguaggio musicale capace di adattarsi alle emozioni. L’esperienza nella scuola televisiva di “Amici di Maria De Filippi” nella ventiquattresima edizione e la partecipazione a Sanremo Giovani 2023 con il brano “Cose che non sai” hanno contribuito a consolidare il suo percorso, portandolo al grande pubblico.

Durante la permanenza ad Amici, Jacopo Sol ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Ancora”, “Dormi”, “+ Tempo”, “Slowmo” e “Complici”, quest’ultimo uscito mentre era ancora nel programma. Parallelamente, ha intrapreso la carriera di autore, firmando per Giorgia il brano “Niente di male”.

Con “Gran Finale”, Jacopo dimostra di non voler semplicemente chiudere un capitolo, ma di raccontare la continuità di un cammino. La sua musica è una fotografia della crescita: sincera, vulnerabile, ma sempre rivolta verso il futuro. Ed è proprio in questo equilibrio tra malinconia e rinascita che il giovane cantautore trova la propria voce, una voce capace di parlare alla sua generazione con verità e sentimento.

