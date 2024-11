JAECOO 6 EV: il primo SUV elettrico di OMODA & JAECOO debutta in Indonesia

Il JAECOO 6 EV, primo SUV elettrico lanciato da OMODA & JAECOO, ha fatto il suo ingresso ufficiale sul mercato indonesiano durante il prestigioso Jakarta International Auto Week (GJAW). L’evento ha visto la partecipazione di personalità di rilievo, tra cui il Ministro dell’Industria Agus Gumiwang e il Direttore dei Trasporti Amirullah, sottolineando l’importanza di questo lancio per il mercato locale.

Il JAECOO 6 EV si distingue per il suo innovativo design “Fun Cube”, che combina l’estetica robusta dei fuoristrada con un tocco moderno e alla moda. Questo approccio stilistico ha attirato l’attenzione dei leader mondiali e dei consumatori indonesiani, generando grande entusiasmo e alte aspettative.

La carrozzeria interamente in alluminio non solo riduce il peso, ma garantisce anche robustezza, rendendolo adatto a ogni tipo di terreno. Che si tratti delle foreste pluviali tropicali o delle calde isole dell’Indonesia, il JAECOO 6 EV dimostra una versatilità senza pari. Sul fronte delle prestazioni, il veicolo integra un sistema di trazione integrale elettrica avanzato, che, grazie a un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi, lo colloca ai vertici della sua categoria.

Pensato per un’utenza d’élite che ama distinguersi, il JAECOO 6 EV offre un mix di funzionalità e comfort. L’interno, spazioso e ben progettato, raggiunge un tasso di utilizzo dello spazio del 66%, garantendo comodità e praticità. La presenza di numerosi vani portaoggetti, insieme a configurazioni tecnologiche all’avanguardia, soddisfa le esigenze di una clientela esigente e diversificata.

Il SUV è dotato anche di caratteristiche specifiche per il fuoristrada, come piattaforme per i bagagli e finestrini meccanici, che esaltano la praticità e l’individualità del veicolo. Per quanto riguarda la sicurezza, il JAECOO 6 EV utilizza tecnologie avanzate per proteggere i passeggeri in ogni situazione, mentre il suo sistema di batterie ha superato rigorosi test di resistenza e affidabilità.

Con una modalità campeggio e cinque modalità di guida, il SUV si adatta facilmente sia a gite familiari che ad avventure all’aria aperta, diventando un compagno ideale per chi cerca un’esperienza di guida unica e flessibile.

Il lancio in Indonesia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia globale di OMODA & JAECOO, che punta a consolidare la propria posizione nei mercati del sud-est asiatico e a guidare la transizione verso una mobilità sostenibile. L’arrivo del JAECOO 6 EV risponde all’esigenza del mercato locale di veicoli elettrici di alta qualità, contribuendo al progresso dell’industria automobilistica indonesiana e promuovendo uno stile di vita eco-friendly.

OMODA & JAECOO si impegnano a sviluppare tecnologie innovative per veicoli a nuova energia, sostenendo il concetto di “Born for New Energy”. La loro missione è offrire soluzioni di mobilità che siano ecologiche, sicure e confortevoli, aprendo nuove frontiere per una mobilità globale più sostenibile.