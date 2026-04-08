Jeep Avenger Black Edition: una nuova era di personalizzazione

Jeep continua a ridefinire il concetto di libertà su strada con una nuova proposta esclusiva. A partire da aprile 2026, arriva sul mercato la Jeep Avenger Black Edition, una serie speciale che porta il SUV più venduto d’Italia su un livello superiore di stile e personalizzazione.

Il nuovo modello parte dalle solide basi dell’allestimento Altitude e introduce una serie di dettagli estetici inediti che esaltano il carattere urbano e contemporaneo dell’Avenger. Loghi Jeep e Avenger in nero, cerchi in lega da 17”, paraurti e dettagli dark contribuiscono a creare un look deciso, raffinato e al tempo stesso robusto, completato da vetri posteriori oscurati e da una console centrale con finitura nera. La Black Edition è disponibile in tutte le tinte della gamma, incluse le versioni bicolore con tetto nero, massimizzando la libertà di personalizzazione senza tradire la coerenza stilistica che caratterizza la linea Avenger.

L’interno riflette un approccio moderno e funzionale. La dotazione tecnologica comprende di serie il sistema Selec‑Terrain® con sei modalità di guida, l’Hill Descent Control e un quadro strumenti digitale da 10,25” che assicura un’interfaccia intuitiva e completa in ogni condizione. I sedili in tessuto‑vinile premium uniscono comfort e resistenza, mentre i fendinebbia anteriori garantiscono una visibilità ottimale anche nelle situazioni più impegnative.

A queste caratteristiche si aggiunge una gamma di optional che arricchiscono ulteriormente l’esperienza a bordo. Chi cerca un tocco di esclusività può scegliere il sistema audio premium JBL, il Winter Pack con sedili e parabrezza riscaldati, la navigazione integrata e il portellone elettrico hands‑free. Ogni elemento è pensato per offrire una guida piacevole, sicura e coerente con uno stile di vita dinamico.

Sul fronte delle performance, la nuova serie speciale è disponibile con motorizzazione e‑Hybrid da 110 CV e versione 100% elettrica, riaffermando l’approccio multi‑energy di Jeep e la volontà di unire efficienza e libertà di scelta.

Il successo del modello si riflette anche nei numeri del mercato italiano. Con una quota vicina al 6% nel mercato SUV complessivo, Avenger è leader nel 2026, come lo è stato nei due anni precedenti. Nel segmento dei B‑SUV ha registrato risultati eccezionali: quota di quasi il 10% nel solo mese di marzo e oltre il 12% nel primo trimestre dell’anno. Anche tra i B‑SUV 100% elettrici, si conferma ai vertici, con una quota del 12,5% a marzo e del 12% nel trimestre. Nel complesso, Avenger è il secondo modello più venduto in assoluto in Italia, indipendentemente dal segmento e dal tipo di motorizzazione.

Non manca una proposta commerciale dedicata: fino al 30 aprile 2026 la Jeep Avenger Black Edition è disponibile a interessi zero con rate da 299 euro al mese per le unità in pronta consegna. Un’iniziativa che conferma la volontà del marchio di rendere accessibile uno stile unico, senza compromessi su design e tecnologia.