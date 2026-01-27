Jeep Avenger domina il mercato italiano: il SUV più venduto e il B-SUV elettrico leader a febbraio

Il 2026 conferma il successo di Jeep Avenger, che continua a essere il punto di riferimento nel panorama dei SUV italiani. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il modello si è imposto ancora una volta come il SUV più venduto nel mese di febbraio e nel primo bimestre dell’anno. Con una quota di mercato del 6,65%, Avenger mantiene la leadership assoluta nel segmento, risultando anche il B-SUV più venduto in Italia con una quota vicina al 14%.

Particolarmente significativi sono i risultati raggiunti nel mercato privati, dove Jeep Avenger ha ottenuto il primo posto nel comparto B-SUV, conquistando una quota del 10,4%. Ciò significa che più di un cliente privato su dieci ha scelto il modello progettato e disegnato a Torino. Nel complesso, Jeep Avenger si posiziona al secondo posto assoluto del mercato italiano nel mese di febbraio e nel primo bimestre del 2026, a prescindere dal tipo di motorizzazione.

Il successo di Avenger si fonda su un principio chiaro, quello della “Freedom of Choice”, la libertà di scegliere tra diverse soluzioni di mobilità. La gamma, infatti, propone quattro differenti motorizzazioni pensate per soddisfare ogni esigenza:

– 100% elettrica, per chi desidera un SUV a emissioni zero, senza rinunciare al DNA Jeep;

– e-Hybrid, con tecnologia a 48V e cambio automatico per un’esperienza di guida fluida ed efficiente;

– benzina con cambio manuale, per chi ricerca semplicità e convenienza;

– 4xe con trazione integrale elettrificata, che unisce le prestazioni off-road tipiche del marchio a tecnologie avanzate.

Tra le versioni speciali spicca la Avenger 4xe The North Face Edition, che incarna al meglio lo spirito d’esplorazione e il design distintivo del brand.

Parallelamente, Jeep punta con decisione sul lancio della nuova Compass. Prodotta interamente in Italia sulla piattaforma STLA Medium, la nuova generazione del SUV introduce importanti innovazioni tecniche e progettuali. L’obiettivo è chiaro: ridefinire il segmento con una proposta che coniuga stile, efficienza e capacità fuoristradistiche.

La Nuova Compass mette a disposizione dei clienti un’ampia gamma di motorizzazioni, dalla versione e-Hybrid da 145 CV, alla plug-in hybrid da 225 CV, fino ai modelli completamente elettrici con potenza fino a 375 CV e autonomia dichiarata di 650 km. Grazie a una scocca aerodinamica con coefficiente di resistenza di 0,29, offre efficienza e prestazioni di alto livello. Non mancano le peculiarità tipiche di Jeep, come la trazione integrale, un’altezza da terra superiore a 200 mm e capacità di guado fino a 480 mm.

All’interno, la progettazione ha dato spazio al comfort e alla versatilità, garantendo un’abitabilità generosa e soluzioni pensate per conciliare vita quotidiana e avventura. La tecnologia Selec-Terrain, i sensori intelligenti e i sistemi di sicurezza a 360 gradi completano un profilo che rispecchia pienamente la filosofia del marchio: libertà, controllo e affidabilità su ogni tipo di terreno.

Gli ordini della Nuova Compass sono già aperti. L’azienda propone un’offerta che prevede 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e un finanziamento a tasso zero sulla versione e-Hybrid da 145 CV, rendendo ancora più accessibile un modello pensato per un’ampia platea di automobilisti. L’iniziativa è valida fino al 31 marzo 2026 e prevede condizioni particolarmente vantaggiose, con TAN fisso 0% e TAEG 2,17%.

La casa automobilistica ribadisce così la propria filosofia produttiva e commerciale: garantire al cliente la massima libertà di scelta, combinando tecnologie all’avanguardia e un forte legame con il territorio italiano. Con Avenger e la nuova Compass, Jeep prosegue la propria evoluzione nel segno dell’innovazione e della solidità del marchio, mantenendo una presenza costante nella top ten delle passenger cars con una quota di mercato complessiva del 4,3%.