Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Da venerdì 13 febbraio, Sony Music celebra il talento inimitabile di Jeff Buckley con l’uscita della versione deluxe di “Live at Sin-É”, disponibile in formato 2CD e 4LP. Questo nuovo cofanetto riporta alla luce l’intensità e la magia delle esibizioni che, nei primi anni Novanta, resero il giovane artista una leggenda nei locali del Lower East Side di New York.

Pubblicato originariamente nel 1993 come un EP di quattro tracce, “Live at Sin-É” rinasce oggi in un’edizione ampliata a 34 brani, arricchita da un design completamente rinnovato. Il cofanetto da 4 LP presenta copertine personalizzate e un libretto a colori di otto pagine con foto e note di copertina, mentre la versione in 2 CD mantiene la stessa completezza sonora in una forma più compatta. Entrambe le edizioni includono versioni live di alcuni dei momenti più emozionanti del repertorio di Buckley, tra cui “Grace”, “Last Goodbye”, la toccante interpretazione di “Hallelujah” di Leonard Cohen e molte altre esecuzioni che catturano l’anima di quel periodo creativo così intenso.

All’inizio degli anni Novanta, nel minuscolo bar Sin-É, Buckley si esibiva davanti a un pubblico ristretto ma entusiasta. Quelle serate, fatte di improvvisazioni, cover e brani ancora in divenire, diventarono presto leggendarie e fecero conoscere al mondo una voce capace di unire potenza e fragilità, tecnica e spontaneità.

La nuova edizione integra l’intera esperienza di quelle sessioni, presentando dialoghi, monologhi, momenti d’ironia e improvvisazione che rivelano un Buckley intimo e genuino. È un arco narrativo completo di un artista che, nel breve tempo della sua carriera, seppe costruire un lascito musicale irripetibile.

Parallelamente all’uscita dell’album, anche il cinema rende omaggio al musicista statunitense. Solo il 16, 17 e 18 marzo arriverà nelle sale italiane, distribuito da Nexo Studios, il documentario “It’s Never Over: Jeff Buckley”, diretto dalla regista candidata all’Oscar Amy Berg e co-prodotto da Brad Pitt. Il film, già presentato al Sundance Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, ripercorre la vita e la carriera di Buckley attraverso materiali d’archivio inediti, inclusi messaggi lasciati in segreteria alla madre, interviste ai suoi cari e collaboratori, tra cui Mary Guibert, Rebecca Moore, Joan Wasser, i membri della sua band Michael Tighe e Parker Kindred, oltre a testimoni come Ben Harper e Aimee Mann.

“It’s Never Over: Jeff Buckley” promette di gettare nuova luce su una delle figure più iconiche e misteriose della musica contemporanea, offrendo uno sguardo commovente e autentico sull’uomo oltre il mito.

Con questa doppia celebrazione – discografica e cinematografica – il 2026 segna un ritorno importante per chi desidera riscoprire, o scoprire per la prima volta, la voce e l’anima di un artista senza tempo. Jeff Buckley, ancora una volta, è pronto a far vibrare il cuore del pubblico.