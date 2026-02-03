JET: la band australiana dei record torna in Italia

I Jet, la band australiana che ha conquistato il mondo con l’energia del loro rock e oltre 6,5 milioni di dischi venduti, annunciano il loro ritorno in Italia con due date che promettono di entusiasmare i fan. Il gruppo sarà protagonista domenica 5 luglio 2026 al Pistoia Blues Festival, in Piazza Duomo a Pistoia, e martedì 7 luglio 2026 al Bonsai, Parco delle Caserme Rosse di Bologna.

Le prevendite saranno aperte in anteprima per gli utenti registrati a My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 5 febbraio, mentre la vendita generale partirà dalle ore 11:00 di venerdì 6 febbraio.

I Jet, formatisi a Dingley, sobborgo di Melbourne, nel 2001, hanno rapidamente scalato le classifiche internazionali grazie all’irresistibile energia del loro album di debutto “Get Born”, pubblicato nel 2003. L’album è diventato una pietra miliare del rock anni Duemila, conquistando certificazioni di Platino in Australia, Stati Uniti e Regno Unito e regalando alla band sei ARIA Awards nel 2004. Da “Get Born” sono nati brani ormai iconici come “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” e “Look What You’ve Done”, che hanno segnato una generazione di ascoltatori e scalato le classifiche di tutto il mondo.

Il secondo disco, “Shine On” del 2006, ha confermato il successo della band grazie a brani come “Put Your Money Where Your Mouth Is”, “Bring It On Back” e “Rip It Up”, ottenendo il Platino in Australia e consolidando il nome dei Jet tra le band più amate della scena internazionale.

Dopo un periodo di pausa, nel 2023 la band è tornata sul palco per celebrare il ventesimo anniversario di “Get Born”, riproponendo l’album per intero in una serie di concerti che hanno infiammato il pubblico in tutto il mondo. In quell’occasione, il frontman Nic Cester dichiarò: “‘Get Born’ è stato un momento raro e unico di totale allineamento planetario, in cui in qualche modo siamo riusciti a catturare un fulmine in bottiglia”.

Il riconoscimento più prestigioso non si è fatto attendere: nel novembre 2023 i Jet sono stati ufficialmente inseriti nella ARIA Hall of Fame, un traguardo che ne consacra l’impatto nella storia della musica australiana.

Nel corso del 2025, la band ha continuato a rinvigorire la propria presenza sulla scena internazionale, condividendo il palco con Lenny Kravitz in Australia e partecipando ai principali festival estivi europei. Ora, il ritorno nel Vecchio Continente nel luglio 2026 segna una nuova fase di rinascita per la formazione di Melbourne, che oltre alle due date italiane farà tappa in Germania, Spagna e Nuova Zelanda.

L’attesa per i concerti italiani è già alle stelle: per il pubblico sarà un’occasione per rivivere i grandi classici che hanno definito l’inconfondibile rock dei Jet e, allo stesso tempo, per celebrare una band che continua a mantenere viva la propria energia anche dopo venticinque anni di carriera. Le due serate di luglio promettono un’atmosfera elettrizzante, fatta di musica, passione e ricordi condivisi, nel segno di un gruppo che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella storia del rock contemporaneo.