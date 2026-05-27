Jo Squillo e Michelle Masullo protagoniste agli Sky Inclusion Days con Wall of Dolls

Jo Squillo e Michelle Masullo, coppia nota come "Le Dj" e già annunciate tra le concorrenti di Pechino Express 2026, sono state ospiti degli Sky Inclusion Days a Milano nel corso dell'incontro Wall of Dolls, evento dedicato all'impegno sociale contro la violenza di genere.

Durante la manifestazione, le due artiste hanno raccontato la loro esperienza con l'associazione Wall of Dolls e le numerose iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato. L'incontro si è svolto presso la sede Sky di Milano Santa Giulia, dove le due protagoniste sono state intervistate da Omar Schillaci.

Jo Squillo e Michelle Masullo, attraverso la loro testimonianza, hanno ribadito l'importanza del ruolo che la musica e l'intrattenimento possono avere come strumenti di consapevolezza e inclusione sociale. L'evento ha sottolineato il valore del confronto e dell'impegno collettivo, anche attraverso piattaforme innovative e spazi di dialogo come quelli offerti dagli Sky Inclusion Days.

L'hashtag ufficiale #SkyInclusionDays ha accompagnato gli interventi, raccolti anche in clip disponibili per il pubblico. Le Dj si sono quindi confermate protagoniste di una stagione che le vede impegnate sia sul fronte dell'intrattenimento sia su quello sociale, confermando il loro impegno a favore delle donne e contro ogni forma di violenza.

L'evento Wall of Dolls agli Sky Inclusion Days ha rappresentato una nuova tappa del percorso di sensibilizzazione promosso da Jo Squillo e Michelle Masullo, che continuano a farsi portavoce di un messaggio di inclusione e rispetto.