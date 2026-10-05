Joe Elle torna con Invisibile, un singolo pop elettronico sulle fragilità nella relazione

Joe Elle torna sulle scene musicali con un racconto personale e profondo. Dopo i brani Fichi e Arancia, la cantautrice piemontese pubblica Invisibile, disponibile ovunque da venerdì 9 ottobre. Il nuovo singolo rappresenta una riflessione intima sul tema della solitudine e della difficoltà di farsi capire anche nelle relazioni più strette.
Il brano nasce da una sensazione che molti hanno provato: condividere una casa o una quotidianità, ma sentirsi comunque distanti, come se il proprio malessere rimanesse invisibile agli occhi dell'altro. Invisibile affronta con delicatezza questo spazio emotivo, dove ciò che per qualcuno è ingombrante risulta invece del tutto impercettibile a chi gli è accanto.
Sarò proprio come tu non vuoi, ma sai… torno invisibile appena te ne vai: questo verso riassume il cuore del pezzo, che parla di incomunicabilità e della lotta personale con le proprie fragilità. L'autrice racconta come la sua esperienza personale abbia inspirato il brano: Ho scritto "Invisibile" quando sono andata a convivere a Stoccolma. Racconta di quanto la salute mentale pesi dentro una relazione: il mio non stare bene con me stessa era invisibile agli occhi dell'altra persona, facendomi sentire incompresa. "Invisibile" è la mia storia, ma credo che anche altri ci si possano ritrovare.
La produzione musicale unisce elementi elettronici e pop, offrendo a Joe Elle lo spazio per esplorare e dare forma alle sue emozioni. Scrittura e produzione sono curate direttamente dall'artista, che costruisce un universo sonoro personale in cui le contraddizioni trovano voce.
Joe Elle, nome d'arte di Elisa Paschetta, è nata a Bra nel 1997. Dal suo esordio nel 2019 si è distinta per racconti autentici e una forte impronta autobiografica. Con Invisibile amplia la sua ricerca tra elettronica e pop, in attesa di un nuovo EP previsto entro la fine dell'anno. Dopo il successo di Camaleonti, Fichi e Arancia, inserito nelle playlist ufficiali Spotify, Invisibile si propone come un altro tassello importante nella crescita artistica della giovane cantautrice.
Joe Elle torna con Invisibile, un singolo pop elettronico sulle fragilità nella relazione
Joe Elle pubblica Invisibile, nuovo singolo pop elettronico. Il brano esplora il senso di solitudine e incomprensione all'interno di una relazione di coppia.
Joe Elle torna sulle scene musicali con un racconto personale e profondo. Dopo i brani Fichi e Arancia, la cantautrice piemontese pubblica Invisibile, disponibile ovunque da venerdì 9 ottobre. Il nuovo singolo rappresenta una riflessione intima sul tema della solitudine e della difficoltà di farsi capire anche nelle relazioni più strette.
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