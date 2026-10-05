Joe Elle torna con Invisibile, un singolo pop elettronico sulle fragilità nella relazione

Joe Elle torna sulle scene musicali con un racconto personale e profondo. Dopo i brani Fichi e Arancia, la cantautrice piemontese pubblica Invisibile, disponibile ovunque da venerdì 9 ottobre. Il nuovo singolo rappresenta una riflessione intima sul tema della solitudine e della difficoltà di farsi capire anche nelle relazioni più strette.



Il brano nasce da una sensazione che molti hanno provato: condividere una casa o una quotidianità, ma sentirsi comunque distanti, come se il proprio malessere rimanesse invisibile agli occhi dell'altro. Invisibile affronta con delicatezza questo spazio emotivo, dove ciò che per qualcuno è ingombrante risulta invece del tutto impercettibile a chi gli è accanto.



Sarò proprio come tu non vuoi, ma sai… torno invisibile appena te ne vai: questo verso riassume il cuore del pezzo, che parla di incomunicabilità e della lotta personale con le proprie fragilità. L'autrice racconta come la sua esperienza personale abbia inspirato il brano: Ho scritto "Invisibile" quando sono andata a convivere a Stoccolma. Racconta di quanto la salute mentale pesi dentro una relazione: il mio non stare bene con me stessa era invisibile agli occhi dell'altra persona, facendomi sentire incompresa. "Invisibile" è la mia storia, ma credo che anche altri ci si possano ritrovare.



La produzione musicale unisce elementi elettronici e pop, offrendo a Joe Elle lo spazio per esplorare e dare forma alle sue emozioni. Scrittura e produzione sono curate direttamente dall'artista, che costruisce un universo sonoro personale in cui le contraddizioni trovano voce.



Joe Elle, nome d'arte di Elisa Paschetta, è nata a Bra nel 1997. Dal suo esordio nel 2019 si è distinta per racconti autentici e una forte impronta autobiografica. Con Invisibile amplia la sua ricerca tra elettronica e pop, in attesa di un nuovo EP previsto entro la fine dell'anno. Dopo il successo di Camaleonti, Fichi e Arancia, inserito nelle playlist ufficiali Spotify, Invisibile si propone come un altro tassello importante nella crescita artistica della giovane cantautrice.