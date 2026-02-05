John Carpenter’s Toxic Commando: azione co-op e zombie all’assalto nel nuovo trailer di gameplay

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno svelato un nuovo trailer di gameplay per John Carpenter’s Toxic Commando, il videogame ispirato agli horror d’azione degli anni ’80 che promette un concentrato di adrenalina, ironia e sangue digitale. Questo nuovo titolo, creato dagli sviluppatori di Warhammer 40.000: Space Marine 2, World War Z e SnowRunner, combina l’azione frenetica di uno shooter cooperativo con elementi di guida fuoristrada e sopravvivenza in un mondo infestato da orde di non morti.

Il lancio del gioco è fissato per il 12 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Prima dell’uscita ufficiale, però, gli appassionati potranno mettere le mani su una demo pubblica dal 19 febbraio al 2 marzo, disponibile su Steam. Un’occasione per testare sul campo la potenza del gameplay co-op e la follia dell’universo apocalittico che Saber Interactive ha costruito, dove distruggere orde di zombie diventa un atto liberatorio.

Nel trailer pubblicato oggi si scopre una squadra di mercenari altamente addestrati impegnata a ripulire un mondo invaso dalla tecnologia Swarm, capace di scatenare ondate infinite di creature mutate. Il titolo mette il giocatore nei panni di uno dei membri di questo gruppo in missione per contenere l’inferno scatenato sulla Terra. Le partite possono coinvolgere fino a quattro giocatori in modalità cooperativa, sfruttando il matchmaking online o le lobby private, con la possibilità di crossplay completo tra tutte le piattaforme.

Tra i punti di forza, emerge l’ampia varietà dell’arsenale. I giocatori avranno accesso a 16 armi primarie e numerose armi secondarie, che spaziano tra fucili a pompa, mitragliette, fucili di precisione e strumenti da combattimento ravvicinato come machete e piedi di porco. A supportare il combattimento ci saranno anche veicoli resistenti allo slime, indispensabili per attraversare le aree più infestate e schiacciare gli zombie in sequenze di pura distruzione.

Il sistema di classi invita a scegliere uno stile di gioco preciso: Strike, Medic, Operator o Defender. Ogni ruolo offre abilità e strategie differenti, delineando un’esperienza cooperativa dinamica e ricca di situazioni imprevedibili. John Carpenter’s Toxic Commando promette così un mix di azione e lavoro di squadra, sorretto da un’estetica che omaggia il cinema horror e d’azione degli anni ’80 con toni volutamente esagerati e un’ironia sopra le righe.

Al lancio, il gioco sarà disponibile in due versioni: la Standard Edition e la Blood Edition. Entrambe permetteranno di ricevere gratuitamente il DLC Leon’s Secret Stash come bonus di prenotazione. La Blood Edition includerà inoltre il Bloody Pass, che contiene due DLC post-lancio con skin esclusive per personaggi, armi e veicoli, un pacchetto cosmetico Gold Color, un ciondolo per l’arma e una skin aggiuntiva per il personaggio.

Con questo progetto, Saber Interactive e Focus Entertainment intendono trasportare i giocatori in un universo dove l’azione co-op diventa un omaggio esplosivo alla tradizione horror. John Carpenter’s Toxic Commando arriverà il 12 marzo 2026 e si prepara a invadere le piattaforme di nuova generazione con una dose di caos, sangue e divertimento in puro stile anni ’80.