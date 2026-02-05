Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando: azione co-op e zombie all’assalto nel nuovo trailer di gameplay

Published

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno svelato un nuovo trailer di gameplay per John Carpenter’s Toxic Commando, il videogame ispirato agli horror d’azione degli anni ’80 che promette un concentrato di adrenalina, ironia e sangue digitale. Questo nuovo titolo, creato dagli sviluppatori di Warhammer 40.000: Space Marine 2, World War Z e SnowRunner, combina l’azione frenetica di uno shooter cooperativo con elementi di guida fuoristrada e sopravvivenza in un mondo infestato da orde di non morti.

Il lancio del gioco è fissato per il 12 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Prima dell’uscita ufficiale, però, gli appassionati potranno mettere le mani su una demo pubblica dal 19 febbraio al 2 marzo, disponibile su Steam. Un’occasione per testare sul campo la potenza del gameplay co-op e la follia dell’universo apocalittico che Saber Interactive ha costruito, dove distruggere orde di zombie diventa un atto liberatorio.

Nel trailer pubblicato oggi si scopre una squadra di mercenari altamente addestrati impegnata a ripulire un mondo invaso dalla tecnologia Swarm, capace di scatenare ondate infinite di creature mutate. Il titolo mette il giocatore nei panni di uno dei membri di questo gruppo in missione per contenere l’inferno scatenato sulla Terra. Le partite possono coinvolgere fino a quattro giocatori in modalità cooperativa, sfruttando il matchmaking online o le lobby private, con la possibilità di crossplay completo tra tutte le piattaforme.

Tra i punti di forza, emerge l’ampia varietà dell’arsenale. I giocatori avranno accesso a 16 armi primarie e numerose armi secondarie, che spaziano tra fucili a pompa, mitragliette, fucili di precisione e strumenti da combattimento ravvicinato come machete e piedi di porco. A supportare il combattimento ci saranno anche veicoli resistenti allo slime, indispensabili per attraversare le aree più infestate e schiacciare gli zombie in sequenze di pura distruzione.

Il sistema di classi invita a scegliere uno stile di gioco preciso: Strike, Medic, Operator o Defender. Ogni ruolo offre abilità e strategie differenti, delineando un’esperienza cooperativa dinamica e ricca di situazioni imprevedibili. John Carpenter’s Toxic Commando promette così un mix di azione e lavoro di squadra, sorretto da un’estetica che omaggia il cinema horror e d’azione degli anni ’80 con toni volutamente esagerati e un’ironia sopra le righe.

Al lancio, il gioco sarà disponibile in due versioni: la Standard Edition e la Blood Edition. Entrambe permetteranno di ricevere gratuitamente il DLC Leon’s Secret Stash come bonus di prenotazione. La Blood Edition includerà inoltre il Bloody Pass, che contiene due DLC post-lancio con skin esclusive per personaggi, armi e veicoli, un pacchetto cosmetico Gold Color, un ciondolo per l’arma e una skin aggiuntiva per il personaggio.

Con questo progetto, Saber Interactive e Focus Entertainment intendono trasportare i giocatori in un universo dove l’azione co-op diventa un omaggio esplosivo alla tradizione horror. John Carpenter’s Toxic Commando arriverà il 12 marzo 2026 e si prepara a invadere le piattaforme di nuova generazione con una dose di caos, sangue e divertimento in puro stile anni ’80.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Motori

BYD sceglie Gioia Tauro come nuovo hub logistico per il Centro-Sud Italia

Spettacolo

Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Motori

Alfa Romeo accompagna gli appassionati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un’esperienza esclusiva

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

Motori

Club Storico Peugeot Citroën Italia: l’heritage che unisce passato e nuove generazioni
Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero conquista Firenze con “L’OraZero in Tour”: quattro serate al Nelson Mandela Forum

Motori

Hyundai i20 MY26: la compatta che rinnova il concetto di mobilità urbana

Spettacolo

LORENZZA: fuori ora ovunque il suo nuovo singolo “ONLY”

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando: azione co-op e zombie all’assalto nel nuovo trailer di gameplay

Motori

Milano e Cortina si accendono con i colori dei Giochi: l’Italia di Stellantis protagonista verso il 2026

Società

“Dritto e Rovescio” torna domani sera: sicurezza, Olimpiadi e una storia di dolore
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Undisputed, il videogioco di boxe realistica firmato Steel City Interactive e pubblicato da PLAION, è ora disponibile su PlayStation Plus Essential. Questo titolo, già...

2 giorni ago

Giochi

TEKKEN 8: Annunciata la Stagione 3 con nuovi personaggi e novità sul World Tour 2026

Durante le TEKKEN WORLD TOUR FINALS 2025, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato importanti novità per i fan della storica saga di picchiaduro. L’evento,...

3 giorni ago

Giochi

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arriva su Nintendo Switch 2

La leggenda dei picchiaduro in 3D è pronta a conquistare anche il pubblico Nintendo. SEGA ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Virtua Fighter 5 R.E.V.O....

3 giorni ago

Giochi

Megaevoluzione – Ascesa Eroica: arriva la nuova espansione del GCC Pokémon

Una nuova ondata di carte sta per conquistare gli appassionati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. The Pokémon Company International ha annunciato l’uscita ufficiale...

6 giorni ago