Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima”

Jovanotti torna nella sua New York per raccontare la nascita del nuovo album “NiuiorchERUBINI (Brooklyn Studio)” in uno speciale televisivo che promette di essere un viaggio sonoro e visivo nel cuore pulsante della città che non dorme mai. Il documentario “JOVAYORK – La musica dell’anima” andrà in onda in prima visione il 12 gennaio alle 21.15 su Sky Uno e Sky Documentaries, e successivamente il 14 gennaio alle 20.15 su Sky Arte. Sarà inoltre disponibile in streaming su NOW e on demand.

Nel corso dei suoi 53 minuti, lo speciale si trasforma in un racconto intimo e potente: Jovanotti ci porta nei luoghi dove la sua musica trova linfa vitale, tra skyline, subway e rioni che vibrano al ritmo di fiati e percussioni. New York diventa co-protagonista, un personaggio vivo che accende l’ispirazione dell’artista e lo riporta alle origini del suo legame con la metropoli americana.

“New York vibra, Jova risponde. Strade, skyline, subway … e musica ovunque. Dal Bronx a Brooklyn: ogni quartiere vibra come una cassa armonica” – così si sintetizza lo spirito dello speciale, che celebra la città come un’arca di suoni, lingue e destini capaci di fondersi in un’unica voce.

Durante le riprese, Jovanotti si immerge nel processo creativo del nuovo album, registrato in soli sei giorni di energia incontenibile. Il pubblico potrà assistere alle session con la Spanish Harlem Orchestra, tra groove latini, improvvisazioni e collaborazioni nate sul momento. È un “making of” autentico, in presa diretta, senza rete, dove la musica diventa un linguaggio universale capace di unire emozioni e esperienze.

“La musica non ferma le guerre, ma accende il cuore: è il suo modo di reagire, di esserci” – racconta il progetto, che si presenta come un inno alla vita e alla forza espressiva della creatività. Ogni nota diventa una cartolina sonora, ogni battito un frammento di un viaggio interiore che riflette sul passato e guarda al futuro.

“JOVAYORK – La musica dell’anima” è prodotto da Soleluna, scritto da Lorenzo Cherubini insieme a Federico Taddia e diretto da Fabrizio Conte, con la produzione esecutiva di Borotalco TV.

Un racconto intenso, pieno di energia e meraviglia, che si muove al ritmo della metropoli e del suo protagonista. Jovanotti ci porta con sé, passo dopo passo, beat dopo beat, mostrando come la musica possa davvero cambiare la vita.

“La città, Lorenzo e il ritmo del mondo”: tre elementi che si fondono in un unico respiro musicale, creando una festa di suoni e immagini da non perdere.