Kaku: Ancient Seal sarà lanciato il 17 ottobre su PlayStation 5 e Xbox Series

Kaku: Ancient Seal, il nuovo e attesissimo RPG d’azione open world di BingoBell, sarà lanciato il 17 ottobre 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series. Il gioco invita i giocatori a intraprendere un viaggio epico attraverso un universo ispirato al fantasy e alla preistoria, dove magia e avventura si fondono in un’esperienza senza precedenti.

Ambientato in un mondo dove antichi templi, bestie primordiali e poteri elementali convivono, Kaku: Ancient Seal presenta una trama avvincente e ricca di sorprese. I giocatori impersoneranno Kaku, un giovane eroe solitario costretto a lasciare la sua casa tra le montagne e avventurarsi in un mondo devastato, dove gli elementi stessi si sono rivoltati contro la natura.

“Guidato da un’antica profezia, Kaku dovrà combattere creature feroci, svelare misteri dimenticati e riportare l’equilibrio in un universo sull’orlo del collasso,” si legge nella descrizione ufficiale. L’avventura promette combattimenti dinamici e una narrazione coinvolgente, arricchita da esplorazioni in biomi diversi, dalle montagne innevate alle paludi tossiche.

Un aspetto singolare dell’esperienza di gioco è rappresentato da Piggy, il maiale volante che accompagna Kaku e offre un supporto prezioso nella risoluzione di enigmi e nei combattimenti. L’obiettivo di Kaku sarà quello di riportare l’equilibrio combattendo contro signori elementali corrotti, esplorando continenti dimenticati e affrontando sfide dentro antichi templi.

Tra le caratteristiche principali del gioco, i giocatori potranno personalizzare il proprio stile di combattimento grazie a skill tree dettagliati e azioni basate su combo. Inoltre, avranno la possibilità di risvegliare il potere leggendario del Creator Saga, sbloccando trasformazioni e abilità potenti. In un mondo frantumato in quattro regioni ostili, sarà essenziale padroneggiare queste abilità per avere successo.

Kaku: Ancient Seal sarà disponibile in versione fisica su entrambe le piattaforme, offrendo ai giocatori la possibilità di immergersi in una leggenda mitica che promette di lasciare un’impronta duratura nel panorama dei giochi di ruolo. Con il suo lancio sempre più vicino, l’attesa cresce per scoprire come finirà questa straordinaria avventura.