Kawasaki 2026: nuove livree per Vulcan S ed Eliminator

Per il 2026 Kawasaki rinnova lo stile delle sue cruiser di punta, confermando una gamma che ha saputo conquistare tanto i neofiti quanto i motociclisti più esperti. Con la Vulcan S e le due versioni della Eliminator 500, la casa giapponese punta a rafforzare la propria leadership nel segmento compreso tra i 500 e i 650 cc, un mercato in continua crescita grazie al mix ideale di prestazioni, maneggevolezza e accessibilità.

La Vulcan S 2026 rimane fedele al collaudato bicilindrico parallelo da 649 cc raffreddato a liquido, un motore che nel tempo ha costruito una reputazione solida in termini di affidabilità e performance. Il design cruiser viene valorizzato da una ruota anteriore da 18 pollici e una posteriore da 17, mentre l’ergonomia resta uno dei punti di forza grazie al sistema Ergo-Fit, che permette di personalizzare posizione del manubrio e comandi a pedale. Alle già apprezzate colorazioni si aggiunge per il 2026 la nuova e raffinata combinazione Metallic Graphite Gray / Metallic Flat Spark Black, capace di esaltare ulteriormente le linee del modello.

La famiglia Eliminator 500 continua a rappresentare una scelta strategica per chi desidera avvicinarsi al mondo delle cruiser. Grazie al telaio a traliccio e al nuovo bicilindrico in linea a iniezione elettronica, i due modelli offrono un bilanciamento ottimale tra peso e potenza, ideale anche per i possessori di patente A2. Con una potenza massima di 33,4 kW (45 CV), entrambe le versioni rispettano i limiti normativi senza rinunciare al piacere di guida tipico di Kawasaki.

La versione standard sarà disponibile sia nella classica Metallic Flat Spark Black, sia nella nuova tonalità Metallic Imperial Red / Ebony. Per chi cerca un tocco in più arriva la Eliminator 500 SE 2026, caratterizzata da un cupolino anteriore e da una pratica porta USB-C di serie, oltre alla livrea esclusiva Metallic Matte Carbon Gray / Flat Ebony. Entrambi i modelli condividono la stessa impostazione tecnica, con strumentazione digitale e combinazione di ruote da 18” all’anteriore e 16” al posteriore, un dettaglio che ne esalta l’anima cruiser urbana.